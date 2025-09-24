I Los Campesinos! hanno svelato un’autentica perla per i loro fan: “So Close to Heaven (Live at Troxy)“, un emozionante album dal vivo che cristallizza l’energia dei due sold-out show tenuti a febbraio nella leggendaria sala londinese del Troxy.

Questa release consolida il felice ritorno sulle scene dei Los Campesinos!, sancito l’anno scorso dall’album “All Hell” (il loro primo dopo sei anni di silenzio discografico, dal 2017) e dal successivo EP companion “More Hell”.

Il progetto è un’estesa celebrazione della loro musica, un set da 21 tracce che si trasforma in un vero e proprio viaggio attraverso il loro sound. Ad arricchire ulteriormente la performance, la band si è avvalsa di un lussuoso ensemble di fiati e archi, con gli contributi di Holly Carpenter (violino), Blossom Caldarone (violoncello), Emma Johnson (sassofono), Ewan Whyte (tromba) e Viva Msimang (trombone).

L’album è disponibile in edizione esclusiva su Bandcamp e sul loro sito web ufficiale. “So Close to Heaven” approderà anche su tutti i principali digital streaming platform tramite la label scozzese Heavenly Creature records.

A curarne le registrazioni ci hanno pensato Paul Rattcliff e Mathew Acreman mentre il mix è stato affidato a Gareth Bodman e la masterizzazione è curata da Andrei Eremin.



