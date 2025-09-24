È uno degli album più iconici e seminali dell’alternative rock dei primi anni ‘90, un disco che ha contribuito a definire i contorni del movimento slowcore e che ha mantenuto intatta la sua ipnotica, malinconica bellezza. Ora, “The Blue Moods of Spain” degli Spain è pronto a tornare in una prestigiosa veste vinilica per celebrarne il trentesimo anniversario.

Annunciata da Rhino Records, la riedizione 30th Anniversary 2xLP dell’album di debutto della band di Josh Haden (nella foto) uscirà il 3 ottobre 2025. Questo nuovo mastering su vinile di alta qualità arriva dopo oltre un decennio dall’ultima stampa, offrendo sia ai fan storici che ai nuovi ascoltatori l’opportunità di risperimentare la sua brillantezza senza tempo.

Pubblicato originariamente nel 1995, “The Blue Moods of Spain” introdusse al mondo la visione musicale profondamente introspettiva di Haden, un’atmosferica fusione di jazz, blues e indie pop. Il disco, divenuto nel tempo un vero e proprio cult classic, contiene alcuni brani iconici della band: dalla struggente ‘Spiritual’ (in seguito portata al successo da artisti del calibro di Johnny Cash), alla minimalista ‘Untitled #1’, fino all’epica jam di 14 minuti ‘World Of Blue’.

Per l’occasione, gli Spain torneranno anche in Italia per una serie di date speciali, le tappe saranno:

14 novembre a Bologna presso il Baumhaus; 15 novembre a Bari presso Time Zones Festival e il 16 novembre a Firenze presso Brillante – Nuovo Teatro Lippi

Fondati a Los Angeles nel 1993 dal bassista e cantante Josh Haden (figlio del leggendario contrabbassista jazz Charlie Haden), gli Spain hanno costruito la loro carriera su un suono melanconico e riflessivo, diventando un nome venerato e influente per gli amanti del rock emotivo e della songwriting introspettiva. Dopo uno scioglimento temporaneo nel 2001, la band è tornata in attività dal 2007, continuando a pubblicare musica che esplora temi d’amore, perdita e trascendenza.

