Il legame tra i Motörhead e il mondo punk è sempre stato viscerale, un’affinità elettrica che trascendeva etichette e capelli lunghi. A sancire definitivamente questo patto di sangue arriva “Killed By Deaf – A Punk Tribute to Motörhead”, un album tributo che raduna alcuni dei nomi più pesanti della scena punk e hardcore per celebrare il repertorio degli immortali Lemmy & Co.

Pubblicato in Cd e vinile da BMG Recordings l’album contiene 14 tracce che rigano dritto senza compromessi. A scendere in pista sono band del calibro di Pennywise, che affrontano l’inno per eccellenza “Ace of Spades”, e Rancid, che mettono le mani su “Sex & Death”. La tracklist è una vera festa per gli amanti del genere, con contributi di The Bronx, FEAR, Lagwagon, GBH, Murphy’s Law e The Casualties, solo per citarne alcuni.

Ma la vera chicca, il colpo di scena che fa di questo non un semplice tributo, è l’ultima traccia: “Neat Neat Neat”, una collaborazione fino a oggi inedita che vede nientemeno che gli stessi Motörhead suonare insieme ai leggendari The Damned. Un pezzo di storia del rock che finalmente vede la luce, un pongete ideale tra due mondi che sono sempre stati la stessa, rumorosa famiglia.

La notizia è l’occasione perfetta per ricordare le parole dello stesso Lemmy, che in un’intervista chiariva così la questione: “Ai punk piacevamo. L’unica ragione per cui non eravamo nella loro cerchia erano i nostri capelli lunghi, quindi ovviamente dovevamo essere heavy metal. Questo era il ragionamento. Ma molti ragazzi ci ascoltavano senza vedere una foto, quindi pensavano che fossimo una punk band.”

“Killed By Deaf” non è solo un omaggio; è la prova definitiva. È il suono di una generazione che restituisce il favore al trio che ha insegnato a tutti come si fa a suonare forte, veloce e sporco.

Killed By Deaf – Tracklist Completa:

Pennywise – “Ace of Spades

Rancid – “Sex & Death”

The Bronx – “Over the Top”

Lagwagon – “Rock ‘N’ Roll”

FEAR – “The Chase Is Better Than the Catch”

GBH – “Bomber”

Murphy’s Law – “Stay Clean”

Slaughterhouse – “Love Me Like a Reptile”

The Casualties – “The Hammer”

Anti-Nowhere League – “Born to Raise Hell”

Love Canal – “Voices in the Sky”

Soldiers Of Destruction – “Overkill”

Wisdom In Chains – “Iron Fist”

Motörhead & The Damned – “Neat Neat Neat”



