C’è un momento, nella vita di una band, in cui tutto cambia. Quel punto di svolta in cui le influenze si fondono in qualcosa di completamente nuovo, in cui l’energia grezza dei primi concerti si trasforma in una visione più consapevole. Per The Molotovs, quel momento si chiama “Urbia”.

Il duo punk londinese composto dai fratelli Issey (basso/voce) e Mathew Cartlidge (chitarra/voce) ha appena svelato il singolo che dà il titolo al loro secondo album, “Welcome To Urbia“, in uscita il 9 aprile 2027. Un brano che, come confessano gli stessi artisti, rappresenta molto più di un semplice anticipazione discografica: è l’alba di una nuova fase creativa.

Registrato nei mitici Konk Studios nel nord di Londra – lo storico covo fondato dai The Kinks – e prodotto da Tony Hoffer (già al lavoro con Beck, The Kooks, M83 e Belle & Sebastian), “Urbia” è un pezzo che spiazza e affascina. L’atmosfera è cupa, ipnotica, quasi industriale nella sua costruzione ritmica, per poi esplodere in un ritornello che si apre come uno squarcio di luce in un paesaggio urbano notturno.

“Quando l’ho scritta, ho subito capito che era diversa. Stava andando nella direzione che volevo per questo nuovo album. Volevo davvero sconvolgere le carte in tavola”, racconta Mathew. “Le mie influenze si sono ampliate man mano che suonavamo. In studio era un brano ancora fresco, appena scritto, e si sente tutta quell’energia.”

Issey aggiunge: “È un pezzo che sboccia. È malinconico e potente, quasi industriale, e poi arriva il ritornello che si apre. È dolce.” Una dolcezza che si mescola alla durezza dei testi, ispirati alle città e ai contesti urbani incontrati durante i quasi 700 concerti che il duo ha accumulato negli ultimi cinque anni di instancabile attività live. Un tour de force che ha plasmato la loro visione del mondo e, di conseguenza, la loro musica.

Il nuovo singolo arriva a pochi mesi dal sorprendente debutto “Wasted On Youth”, che a gennaio di quest’anno ha conquistato il terzo posto nelle classifiche britanniche. Un album che Mathew stesso ha definito “un manifesto giovanile, un tentativo di ispirare i giovani a cambiare il loro ambiente”. Ma con “Urbia”, i confini si allargano: non più solo cronaca della propria realtà, ma osservazione del paesaggio urbano che li circonda, delle città che hanno attraversato, delle storie incontrate lungo la strada.



La band intraprenderà un tour italiano in autunno, queste le tappe:

10 novembre Firenze – Tenax

11 novembre Roma – Hacienda Club

13 novembre Bologna – Locomotiv Club

14 novembre Pordenone – Capitol

16 novembre Milano – Santeria Toscana 31