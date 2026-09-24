Registrato a Southampton con la sua band, il disco segna il ritorno alla produzione in prima persona e arriva dopo un lungo periodo di attesa legato a problemi di salute.



A quasi due anni di distanza da “Small changes”, Michael Kiwanuka si prepara a pubblicare “Fudge“, il suo quinto lavoro in studio, in uscita il 23 ottobre 2026 per Polydor records. L’annuncio arriva dopo un periodo di silenzio durato quasi dodici mesi, durante il quale l’artista britannico ha dovuto fare i conti con una battaglia contro problemi di salute che lui stesso ha raccontato ai fan attraverso i social network all’inizio di questa settimana. Ora, con la benedizione dell’artista e la sua eccitazione per il nuovo progetto, “Fudge” vede finalmente la luce.

Il disco rappresenta anche un cambio di rotta importante sul fronte produttivo. Per la prima volta dal suo album di debutto del 2012, “Home again”, Kiwanuka ha preso in mano le redini della produzione senza affidarsi ai suoi storici collaboratori Danger Mouse e Inflo. Le registrazioni iniziali sono state poi portate al produttore Dom Monks (già al lavoro con Laura Marling e i Big Thief) e alla sua collaboratrice di lunga data per gli archi, Rosie Danvers, per completare il lavoro.



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