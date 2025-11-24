Ecco a voi un progetto musicale che parla del rapporto viscerale tra l’uomo e il mare. Non il mare idilliaco delle vacanze, ma quello potente e distruttivo che, con l’Uragano Sandy, spazzò via un pezzo di New York. Gli americani Animal Collective hanno pubblicato da pochissimo “Jetty (Original Motion Picture Soundtrack)”, l’opera composta da Deakin (nella foto) e Geologist per l’omonimo documentario sulla rinascita di Rockaway Beach. La pubblicazione è a cura della label Domino Record Co.

Se l’ultimo album della band, Isn’t It Now?, ci aveva abituato a ritmi più terreni e percussivi, “Jetty” rappresenta un tuffo in un oceano più ambient e sospeso. Il brano che fa da apripista, “Boardwalk”, accompagna un estratto del film e ci trasporta immediatamente in un’atmosfera di ricostruzione e memoria. Si sentono campionamenti di onde, risonanze sintetiche che sembrano gabbiani elettronici e una melodia che costruisce, mattone dopo mattone sonoro, la speranza su una ferita aperta.

Il documentario è diretto da un amico di vecchia data del collettivo, Sam Fleischner (che ha firmato video per MGMT, Santigold e Panda Bear), suggellando una collaborazione che va oltre la semplice commissione. È un progetto di comunità, un cerchio che si chiude attorno a un luogo simbolo.

In attesa di poter vedere il film per intero, la colonna sonora si offre come un’opera a sé stante: un paesaggio sonoro per immaginare la lenta, faticosa, ma inarrestabile rinascita di una costa. È la prova che la musica di Animal Collective, in tutte le sue forme, sa essere non solo soundtrack per le nostre teste, ma anche per le storie vere del mondo.

Nel frattempo, Geologist non sembra conoscere sosta: dopo la collaborazione A Shaw Deal di febbraio, ha già in procinto di iniziare un nuovo lavoro solista per gennaio 2026. Ma per ora, la priorità è “Jetty”. Il vinile, per i puristi del formato, arriverà nell’aprile 2026, ma la sua essenza è già qui, pronta per essere ascoltata e assorbita.



