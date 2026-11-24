La band di Wetherby torna in circolazione con la riedizione del suo quinto album, uscito nel 2001 e capace di fondere post-rock, IDM e rap astratto con una naturalezza che pochi altri hanno saputo replicare. Un disco che ha lasciato il segno, anche se la carriera del gruppo non ha mai preso la piega che meritava. e noi c’eravamo quando suonarono a Napoli.

<a href="https://hoodband.bandcamp.com/album/cold-house-25th-anniversary-edition">Cold House (25th Anniversary Edition) by Hood</a>

C’è un momento preciso in cui la musica britannica sembra essersi accorta che l’elettronica non era un corpo estraneo da tenere a distanza, ma una stanza in più della stessa casa. Era il 2001, e i Radiohead avevano appena pubblicato “Amnesiac”, disco in cui i battiti spezzati e i sintetizzatori entravano nel tessuto delle canzoni senza chiedere permesso. Nello stesso periodo, a Wetherby, un paese rurale dalle radici vichinghe tra Leeds e York, un gruppo che non ha mai avuto la fama che meritava faceva qualcosa di simile, ma partendo da un altro punto e in anticipo rispetto agli altri: gli Hood. In Italia, successivamente, esperimenti simili li ricordiamo da parte dei Giardini di Mirò.

Formati nel 1990 dai fratelli Chris e Richard Adams, gli Hood hanno pubblicato otto album in studio tra il 1994 e il 2005, oltre a una serie di EP, singoli e raccolte che ne hanno definito il percorso. “Cold House” è il quinto di questi album, uscito per Domino Records nel 2001. Oggi, a venticinque anni di distanza, arriva in una riedizione che ne celebra la stranezza e la precisione: rimasterizzazione audiofila, doppio vinile, un booklet con un’intervista di Simon Reynolds alla band e immagini d’archivio. La versione digitale e il CD aggiungono lati B e una sessione radiofonica registrata nel 2002 per BBC Radio 3.

La grandezza di “Cold House” sta in una qualità che raramente si trova nei dischi che provano a mescolare mondi diversi: la naturalezza. L’iniziale “They Removed All Trace That Anything Had Ever Happened Here” mette subito in chiaro che le chitarre ci sono, ma non sono più il centro. I sintetizzatori, i cut-up, le ritmiche IDM costruiscono un paesaggio in cui le voci di Doseone e Why?, provenienti dal collettivo anticon, entrano come elementi perturbanti, non come ospiti. Non è un esperimento di fusione tra rock e hip-hop, è qualcosa di più sottile: un disco in cui il rap astratto diventa una texture tra le altre, e funziona.

“You Show No Emotion At All” è il pezzo che più di tutti tiene insieme le due anime. Ha un ritmo che quasi si potrebbe ballare, ma le atmosfere restano cupe, e la voce di Chris Adams si muove con quella serenità trattenuta che è sempre stata il marchio della band. “Branches Bare” e “Lines Low To Frozen Ground” sono i momenti in cui il disco rallenta e lascia spazio a quel lirismo pastorale che gli Hood avevano già esplorato in “Rustic Houses, Forlorn Valleys” e “The Cycle Of Days And Seasons”. Ma qui quel lirismo è filtrato, scomposto, come se la campagna fosse stata vista attraverso una finestra appannata in una città che non dorme.

La produzione, curata dalla band stessa, è densa ma mai soffocante. C’è un lavoro di sottrazione che rende ogni ascolto diverso dal precedente: dettagli che emergono solo alla terza o quarta volta, rumori di fondo che sembrano decorativi e invece sostengono l’intera struttura. È il tipo di disco che si merita l’aggettivo “seminale” senza che sia un’esagerazione. Domino, nell’annunciare la ristampa, ha citato l’influenza del disco su artisti contemporanei come Claire Rousay, More Eaze e Chanel Beads.

All’epoca, Spin lo definì “un cugino sotterraneo di Kid A”, e l’etichetta non era casuale: entrambi i dischi lavoravano sulla decomposizione del formato canzone, sulla frantumazione dei ritmi e sull’ingresso dell’elettronica in un territorio che fino a poco prima sembrava appannaggio esclusivo delle chitarre. La differenza è che gli Hood lo facevano partendo da un paese rurale dello Yorkshire, con una timidezza che non ha mai cercato il palcoscenico.

Gli Hood non sono mai stati una band di successo. Hanno avuto una nicchia fedele, recensioni buone, una casa discografica rispettata come la Domino. Ma la traiettoria che avrebbe dovuto portarli altrove non si è mai materializzata. Dopo “Outside Closer” del 2005, il gruppo si è fermato. Chris Adams ha avviato il progetto Bracken, Richard Adams ha fondato The Declining Winter. Non c’è mai stato un annuncio ufficiale di scioglimento, ma non ci sono stati nemmeno nuovi dischi. La band, tecnicamente, è in pausa dal 2005, e la realtà è che gli Hood non pubblicano musica insieme da vent’anni.



[ Ascoltali https://thedecliningwinter.bandcamp.com/ – https://homeassemblymusic.bandcamp.com/ ]

Eppure, ascoltando “Cold House” oggi, la sensazione è che il disco abbia vinto la sua scommessa. Non ha bisogno di essere rivalutato: è sempre stato lì, ad aspettare che il resto del mondo lo raggiungesse. Le chitarre che si dissolvono in granelli digitali, le voci che emergono e scompaiono, la tensione tra melodia e rumore: tutto suona attuale in un modo che molti dischi del 2001 non riescono più a fare.

C’è un ricordo che vale la pena tirare fuori. Nel 2005, gli Hood suonarono al Neapolis Festival di Napoli, che quell’anno si tenne alla Mostra d’Oltremare. Era l’8 luglio, e il programma di quella serata era costruito con un criterio che oggi sembra quasi impossibile. Sul palco si alternarono Tom McRae, i Marlene Kuntz, i Karate, gli Hood appunto e Andi Toma dei Mouse On Mars.

Ma quella edizione del festival, la nona, è rimasta nella memoria anche per un episodio che non riguarda la musica. Gli Afterhours erano stati annunciati nel cartellone della prima giornata, il 7 luglio, insieme a Kraftwerk, Kasabian, LCD Soundsystem, Battles, Piano Magic e No Means No (ma quando un cat così a Napoli?). La band di Manuel Agnelli decise di non esibirsi quando l’organizzazione ribadì che il loro live doveva essere nel programma del Metropolitan Stage in un cartellone che vedeva appunto altre band della “stessa area”. Gli Afterhours accusarono il festival “di un trattamento diverso riservato a un gruppo italiano rispetto agli ospiti stranieri”; quella degli organizzatori parlava di “capricci” e di un programma già comunicato da settimane. Il resto del cartellone di quelle due giornate alla Mostra d’Oltremare era comunque denso. Oltre hai già citati il programma prevedeva Nick Cave e Tori Amos come headliner. Un festival, che più di venti anni fa metteva insieme post-rock, elettronica, cantautorato e rock alternativo senza alcuna soluzione di continuità con due palchi che suonavano in contemporanea.

Ma tornando agli Hood vedere dal vivo era un’altra cosa rispetto al disco. Meno strati, più spazio, e quella sensazione di assistere a qualcosa che stava accadendo in quel momento esatto, senza rete. Non erano una band che cercava di replicare la complessità dello studio: la semplificavano, la rendevano fisica. E in una serata in cui il pubblico aveva appena ascoltato i Karate — che quello di Napoli era il loro penultimo concerto prima dello scioglimento, avvenuto nel luglio del 2005 per i problemi d’udito di Geoff Farina, anche se la band è tornata a suonare insieme nel 2022 — il suono degli Hood sembrava arrivare da un altro pianeta senza per questo risultare estraneo.

Oggi “Cold House” torna in una veste che gli rende giustizia. Non è un’operazione nostalgia, è un promemoria. Gli Hood hanno fatto un disco che meritava di essere ascoltato quando è uscito, e merita di essere ascoltato ora. La differenza è che nel 2001 sembrava una deviazione affascinante. Oggi sappiamo che era una direzione.



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