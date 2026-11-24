Il quarto album del cantautore britannico arriva dopo anni di arrangiamenti sempre più ricchi e sceglie la strada opposta: chitarra, voce e poco altro. Un disco intimo, registrato tra ballate notturne, psichedelia desertica e silenzi che parlano più delle note

La prima composizione che ho ascoltato di Michael Kiwanuka è stata la versione live, su YouTube, di “Cold Little Heart”, brano tratto da quello che forse è ancora oggi il suo lavoro discografico più famoso e compiuto: “Love & Hate” del 2016.

Con “Cold Little Heart”, Kiwanuka era infatti riuscito a condensare, in modo impeccabile, umori psichedelici (anche in stile Pink Floyd), con la black music di stampo fortemente emotivo.

Ma il merito più grande di Kiwanuka è quello di saper coniugare musica di qualità e di “cuore”, rendendola fruibile e “orecchiabile”, senza però mai cadere in una commerciabilità “mainstream”; a ciò va aggiunta una cura negli arrangiamenti che nel tempo (partendo dal bel “Home Again” del 2012) si è progressivamente fatta strada, rendendo i sui dischi sempre più “solidi” e “raffinati”.

Ed è per questo che “Fudge” (Polydor) irrompe a ciel sereno, con il suo essere, rispetto a quanto raggiunto in precedenza, lavoro più scarno e diretto (sebbene le note di copertina, nei credits, tradiscano una non poca pluralità di musicisti e strumenti); l’essenzialità è caratteristica che però non si mostra come un difetto ma che anzi conferisce a “Fudge” una particolare intima peculiarità.

Aperto il vinile, lo stesso risulta doppio ma inciso con musica su tre lati, con il quarto decorato da disegni (anch’essi) incisi che richiamano le grafiche.

Messo il lato A sul piatto, prima una voce tratta da un’intervista di Chick Corea e poi è la morbida melodia dell’intensa “Summer Clothes” che apre il disco, facendosi forte della sua assenza di sezione ritmica … “But please don’t try and change, try and change/My own mind/And please don’t try and break, try and break/My own pride” (da vedere il significativo video).

Con “California”, secondo brano, entra il ritmo e il suono si fa ovattato, per una ballata da umori psichedelici di fine anni Sessanta.

“Just Another Moment” sposta l’ascolto su territori al contempo “black” e “indie” per un brano fortemente riuscito…in cui anche i passaggi affidati all’orchestrazione girano con esattezza.

“Drowning in Your Heart” trasporta in una dimensione acustica e intima (da sempre Kiwanuka è compositore di ballate cantautorali), appena “disturbata” dalla corrente elettrica…e dallo stridio degli archi nel finale sotto il coro di voci.

Girato lato, un beat ed è “Love in My Heart”, composizione che, sebbene si mostri più accessibile nella parte cantata, evolve lentamente in una lunga coda allucinata per spegnersi in un dialogo per pianoforte e archi.

Se “Across the Sky” ripropone l’essenzialità fatta di chitarra e voce, in “Stars” affiora la chitarra cruda e distorta che si contrappone a un cantato meno ruvido.

Il primo vinile si chiude con la ballata acustica “Move in My Direction”.

Il mood non cambia sul terzo lato con “You Sent Me Flying”, altra ballata acustica, notturna che riporta alla mente i vecchi maestri del genere del passato… ballata che nel tempo si arricchisce di discrete rifiniture; così come è ballata, qui venata ora di psichedelia “desertica” e ora di parti corali da movie anni Settanta, “Steve’s Paradise”.

“Sing” continua a contemperare delicatezza con umana e personale confessione, mentre la chitarra, la voce, la batteria e i rumori di fondo di “Swings And Roundabouts” portano l’essenzialità ai confini della demo tape per un lavoro che mette a nudo tutta la dolcezza amara di Michael Kiwanuka.



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