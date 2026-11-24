L’EP di due tracce esce l’8 gennaio 2027 per Bella Union. Il primo brano, dedicato al rumore che soffoca i canti delle balene, è disponibile. Il secondo, “Prince Of Anarchy”, intreccia la voce di Jean-Luc Godard e i lamenti dei ghiacciai siberiani. Due performance dal vivo a Milano il 26 e 27 novembre, e una mostra in Triennale fino al 7 marzo



Il dialogo tra Soundwalk Collective e Patti Smith arriva al suo terzo capitolo discografico. Dopo “Correspondences Vol I” e “Vol II”, il collettivo di Stephan Crasneanscki e Simone Merli e la poetessa e musicista statunitense annunciano “Correspondences Vol III”, un EP di due tracce in uscita l’8 gennaio 2027 per Bella Union. Il primo estratto, “Cry Of The Lost”, è disponibile qui sotto.

L’arrangiamento di Soundwalk Collective mette insieme registrazioni subacquee dell’artista norvegese Jana Winderen, suoni oceanici dall’archivio della TBA21–Academy, riprese dei cannoni ad aria compressa e il violoncello di Lucy Railton. Su questa trama, Smith costruisce quello che lei stessa definisce un racconto della non-creazione, una Genesi rovesciata. Il brano comincia “il terzo giorno”, quando Dio raccolse le acque della Terra, e si chiude con le parole “Such great tears”, ripetute in eco su mari che si alzano.

“È terribile”, ha spiegato Smith. “Immaginate di essere un genitore e di sapere sempre dove si trovano i vostri figli, per poi scoprire all’improvviso che non riescono più a sentirvi. Anche le balene e i delfini sono madri e padri. Queste sono le loro vite”. Il pezzo era stato eseguito per la prima volta a Glasgow nel 2021, alla vigilia del vertice sul clima COP26 .

La seconda traccia, “Prince Of Anarchy”, si sposta dal mare al ghiaccio. Al centro c’è Piotr Kropotkin, il geografo e anarchico russo che a ventotto anni rifiutò un incarico prestigioso alla Società Geografica Russa per dedicare la propria vita agli altri. Il brano si apre con gli ululati dei lupi e la voce di Jean-Luc Godard, intento a strappare pagine di libri sui movimenti anarchici, mentre sullo sfondo si sentono i lamenti dei ghiacciai che si staccano e i tamburi degli sciamani del lago Bajkal.

L’uscita dell’EP arriva in un momento in cui il progetto Correspondences è al centro di un programma milanese. Il 26 e 27 novembre 2026, il Teatro Lirico Giorgio Gaber ospiterà due performance dal vivo di Soundwalk Collective e Patti Smith, con inizio alle 20. In parallelo, la Triennale di Milano ospita la mostra “Correspondences”, realizzata in collaborazione con la Fondation Cartier pour l’art contemporain, visitabile dal 26 novembre 2026 al 7 marzo 2027.

L’esposizione raccoglie installazioni audiovisive immersive che combinano suono, video e parola, costruite a partire dalle registrazioni sul campo del collettivo nei luoghi più remoti del pianeta, a cui Smith risponde con la propria poesia. Per chi ha seguito il percorso del progetto, “Correspondences Vol III” non è un disco isolato, ma il tassello sonoro di un’opera più ampia che continua a spostarsi tra sale da concerto, musei e piattaforme di streaming.



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