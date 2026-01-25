Non si ferma l’energia tellurica generata dall’incontro tra The Messthetics – il potentissimo trio strumentale che custodisce il DNA ritmico dei Fugazi con Joe Lally al basso e Brendan Canty alla batteria, ampliato dalla chitarra visionaria di Anthony Pirog – e la forza narrativa del sassofonista James Brandon Lewis.

Dopo l’acclamato album omonimo del 2024, che ha fatto brillare di nuova luce le potenzialità del jazz-punk, l’alchimia ritorna più coraggiosa e definita. Il 20 febbraio, per la prestigiosa etichetta Impulse! Records, vedrà la luce Deface The Currency: un titolo-programma, un invito a svalutare le valute musicali correnti per coniare un metallo più puro e ruvido.

L’anteprima, affidata al brano “Gestations”, non è un assaggio, ma una dichiarazione di continuità rivoluzionaria. Qui non si riparte da zero: si atterra a pieno regime sulla pista lasciata aperta lo scorso anno. Il sax di Lewis grida, canta e “skronka” con un’espressività viscerale, mentre la chitarra di Pirog intaglia riff massicci e ipnotici. A reggere il tutto, c’è quella che può essere definita solo come una delle macchine ritmiche più riconoscibili e influenti dell’alternative rock degli ultimi decenni: Lally e Canty non rievocano semplicemente il loro passato glorioso, lo reinventano come pulsione jazzistica, un groove elastico e inesorabile che è la vera spina dorsale del sound.

Il video di “Gestations”, diretto da Brendan Canty insieme a Robin Bell, aggiunge un ulteriore strato visivo a questa esplorazione sonora.

Deface The Currency si compone di sette tracce, promettendo un viaggio attraverso territori di tensione e release, come suggeriscono i titoli “Rules Of The Game” e “Universal Security”. Un disco che non vuole essere un semplice seguito, ma l’affermazione di un collettivo stabile e in evoluzione.

La prova definitiva, come sempre, arriverà dal vivo. La primavera 2025 porterà questa formazione speciale in tour negli Stati Uniti: si parte il 17 aprile da Portland, Oregon, per concludere un mese dopo, il 6 maggio, nel tempio newyorkese della musica sperimentale, Le Poisson Rouge.



https://jblewis.com/

https://www.themessthetics.com/

