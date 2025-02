Peter Murphy, voce iconica dei Bauhaus e pioniere del post-punk, torna a incantare il pubblico con un nuovo progetto che conferma il suo ruolo di leggenda della musica dark e goth. Dopo il sorprendente duetto con Boy George dello scorso autunno, Murphy ha stretto una collaborazione d’eccezione con Trent Reznor, frontman dei Nine Inch Nails, dando vita a “Swoon“, un brano che fonde synth funk oscuri, ritmi ipnotici e un’atmosfera carica di fascino e inquietudine pubblicato dalla Metropolis Records.

“Swoon” è un viaggio sonoro dal segno inconfondibile di Reznor, artista con cui Murphy condivide una sintonia creativa che risale agli anni ’90. I due si sono incrociati per la prima volta nel 1990, quando i Nine Inch Nails aprirono i concerti del Deep Tour di Murphy. La collaborazione si è rafforzata nel 2006, con i Bauhaus al fianco dei Nine Inch Nails in tour, e ancora nel 2009, quando Murphy salì sul palco con Reznor a New York.

Murphy descrive il brano come un’esperienza ipnotica: “Mi trovo in uno stato di rapimento, così come il mio pubblico durante le performance live. Trent Reznor ha accettato con entusiasmo il mio invito a partecipare al brano, aggiungendo una vibrazione unica nel secondo verso e con i suoi cori che arricchiscono l’intera canzone.“