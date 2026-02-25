“Dark Side of the Doom”. Così Warren Riker, produttore storico, ha definito Good God / Baad Man, il nuovo attesissimo doppio album dei Corrosion of Conformity. E l’azzardo non potrebbe essere più affascinante.

A sette anni di distanza dall’ultima fatica in studio, la band di Raleigh (North Caroline) si appresta a scrivere un nuovo capitolo della propria leggenda. L’appuntamento è per il 3 aprile, quando Good God / Baad Man vedrà la luce via Nuclear Blast, in un formato doppio che già nel titolo tradisce una natura scissa, complementare, quasi maniacale.

Ma non è solo la lunga assenza a rendere questo ritorno memorabile. È la prima volta che i COC si misurano con un presente privo di Reed Mullin, anima ritmica e memoria storica del gruppo, scomparso nel 2020. Al suo posto, dietro le pelli, torna Stanton Moore — già presente in In the Arms of God (2005) — mentre al basso subentra Bobby Landgraf, al posto di Mike Dean. Il nucleo storico rappresentato da Pepper Keenan e Woody Weatherman resta saldo, affiancato in fase di produzione da Warren Riker, e impreziosito dalla presenza di due ospiti d’eccezione: Al Jourgensen (Ministry) e Monte Pittman, chitarrista di Madonna nonché sodale proprio di Jourgensen e dei Prong.

La struttura del disco — due album distinti in uno — non è puro esercizio formale. Come spiega Keenan, Good God incarna il lato più cupo, pesante e rabbioso della band, mentre Baad Man ne esplora la vena rock’n’roll, più istintiva e liberatoria. «Ogni album è un universo a sé», racconta il chitarrista e cantante. «Con questo doppio lavoro ci siamo concessi la libertà di viaggiare in direzioni diverse. È una lettera d’amore strana, eccentrica, a tutto ciò che è rock».

E proprio da questa libertà nasce “Gimme Some Moore”, il primo singolo, che vede la partecipazione di Jourgensen e Pittman. Un brano che i due storici COC hanno voluto scrivere come se avessero ancora diciassette anni. Il risultato? Un incrocio tra sudore, feedback e quella tensione pre-millenaria che solo certi incroci generazionali sanno restituire.



