Il trio di Belfast, diventato simbolo di resistenza culturale e politica, annuncia quattro date nel nostro paese con il “Fenian Tour”, a celebrazione dell’omonimo album in uscita il 24 aprile 2026 per Heavenly Recordings.

Di seguito i primi due singoli: “Smugglers and scholars” e “Liars tale”.

Il tour italiano partirà da Milano il 15 giugno al Circolo Magnolia per Unaltrofestival, per poi proseguire il 16 al Sequoie Park di Bologna, il 17 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest, e concludersi il 18 al Locus Festival presso la Fiera del Levante di Bari.

“Fenian” rappresenta il terzo capitolo discografico della band, prodotto da Dan Carey, già al lavoro con Fontaines D.C. e Wet Leg. Un disco che fonde hip-hop, elettronica e punk in undici tracce di pura deflagrazione sonora. Il primo singolo “Liars Tale” è già un manifesto: punk-rave incendiario che denuncia i tentativi di messa al bando subiti dal gruppo.

L’album vede collaborazioni prestigiose con Radie Peat, Kae Tempest e Fawzi, in un mosaico che spazia dalla title-track “Fenian” a “Palestine”, confermando l’impegno del trio sulla questione mediorientale. Una posizione che ha acceso dibattiti ben oltre i confini musicali, aggiungendo un ulteriore strato alla loro già complessa identità artistica.

“Hanno provato a fermarci con ogni mezzo, etichettandoci come terroristi, facendo cancellare concerti fino all’intervento del Primo Ministro. Ma siamo ancora qui – dichiarano Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí – ‘Fenian’ è la risposta: più oscura, più sfidante, più trionfante. Un disco per chi osa dire la verità al potere.”

Il successo del biopic omonimo, premiato ai BAFTA e al Sundance, ha trasformato i Kneecap da fenomeno underground a caso culturale globale. Ora il pubblico italiano potrà finalmente sperimentare dal vivo quella miscela esplosiva di satira, militanza e puro divertimento che ha fatto di tre ragazzi di Belfast una delle voci più autentiche e scomode della scena internazionale.



https://www.kneecap.ie/

https://www.instagram.com/kneecap32

https://www.facebook.com/KNEECAP32/