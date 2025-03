Il documentario sui Mogwai, If the Stars Had a Sound, arriverà nei cinema e in streaming ad aprile, accompagnato da un’esclusiva proiezione a New York con un Q&A della band. Il film, che racconta la storia del gruppo scozzese attraverso i loro 25 anni di carriera e 10 album in studio, debutterà nelle sale il 9 aprile, per poi approdare sulle piattaforme digitali il giorno 11.

La pellicola ripercorre le origini dei Mogwai, dagli esordi negli anni ’90 fino alla creazione del loro decimo album, realizzato durante il lockdown del 2020 a Glasgow. Un viaggio che celebra la loro capacità di ridefinire un genere musicale, unendo forza sonora, grazia e autenticità.

In occasione dell’anteprima newyorkese, il 9 aprile all’IFC Center, la band parteciperà a un Q&A con il leggendario produttore Arthur Baker, presente nel documentario.

L’evento precede di un giorno il concerto dei Mogwai al Brooklyn Steel il 10 aprile, con ospiti Brainiac e Ye Gods. Intanto, la band inizierà il suo tour nordamericano il 7 aprile a Washington DC fino ad arrivare in Europa e in Italia saranno protagonisti di due live: 20 giugno al festival La Prima Estate a Lido di Camaiore (Parco Bussoladomani) e il 12 agosto al Locus Festival di Locorotondo (Masseria Ferragnano).



