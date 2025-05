I Turnstile hanno rilasciato il secondo estratto, dal prossimo album, dal titolo “Look Out For Me“, accompagnato da un video che fa parte del progetto TURNSTILE: NEVER ENOUGH – un visual album di 14 tracce che funge da controparte al loro prossimo LP.

Diretto da Yates e McCrory, il film è stato selezionato per il Tribeca Festival 2025 di New York, dove avrà la sua prima mondiale.

Never Enough, registrato tra Los Angeles e la loro città natale, Baltimora, è prodotto dal frontman dei Turnstile Brendan Yates. Questo nuovo lavoro arriva dopo il successo di Glow On (2021), album che ha valso alla band quattro nomination ai Grammy. Con il loro mix esplosivo di hardcore punk, funk e shoegaze, i Turnstile continuano a ridefinire i confini del genere. “Never Enough” uscirà il 6 giugno sotto etichetta Roadrunner Records.



https://www.turnstilehardcore.eu/

https://www.instagram.com/turnstileluvconnection/

https://www.facebook.com/turnstilehc