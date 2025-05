Paul Weller torna alla Parlophone Records – l’etichetta che ha pubblicato i suoi album dal 2015 al 2019 – per un progetto speciale: Find El Dorado, un album di reinterpretazioni di brani che hanno segnato la sua vita artistica. Tra gli ospiti, nomi del calibro di Noel Gallagher, Robert Plant, Hannah Peel e Seckou Keita.

L’album, in uscita prossimamente, include cover di artisti come The Kinks, Bee Gees, Brian Protheroe e The Flying Burrito Brothers. “Sono brani che porto con me da anni“, racconta Weller. “Col tempo hanno preso nuove forme, e ora è il momento giusto per condividerli.”

Il primo estratto è “Lawdy Rolla” (originariamente dei The Guerrillas, band francese oscura che includeva il jazzista africano Manu Dibango) e “Pinball” (il successo del 1974 di Brian Protheroe), riarrangiato con un assolo di sax di Jacko Peake. Poi ci sono dalla malinconia di “Nobody’s Fool” (Ray Davies) al folk-rock di “El Dorado“, Weller ridà vita a queste canzoni con arrangiamenti intimi e la partecipazione di artisti eccezionali:



Dopo gli esperimenti più moderni degli ultimi lavori, Find El Dorado segna un ritorno alle influenze classiche di Weller, ma con una prospettiva fresca e collaborativa. Un disco che promette di essere un ponte tra passato e presente, arricchito da sonorità jazz, folk e rock.



Tracklist: