È morto a 95 anni Sonny Rollins, ultimo titano del jazz. A darne l’annuncio la sua pubblicista Terri Hinte: il sassofonista si è spento nella sua casa di Woodstock, New York. Da tempo lottava con problemi respiratori che lo avevano allontanato dai palchi dal 2012.

Nato ad Harlem, passato dall’alto al tenore a 16 anni, Rollins ha inciso con Miles Davis e Thelonious Monk prima di diventare bandleader con capolavori come Saxophone Colossus e A Night at the Village Vanguard. La sua musica ha attraversato bebop, calypso, avant-garde e fusion, sempre con il ritmo come bussola.

Premiato con National Medal of Arts (2010) e Kennedy Center Honor (2011), il suo ultimo album in studio è Sonny, Please (2006). L’ultimo concerto risale al 2012. Poco dopo, ha dovuto smettere del tutto di suonare.

Negli ultimi anni si era dedicato allo yoga e alla ricerca interiore. Nel 2016 disse “Il mondo finisce in un minuto, siamo qui solo un secondo. Dobbiamo usare questo tempo per capire qualcosa”.



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