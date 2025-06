Noel Gallagher – nonostante gli imminenti impegni live con i riuniti Oasis – si è unito ad alcuni dei nomi più iconici della scena rock britannica per un progetto esplosivo: Mantra Of The Cosmos, supergruppo che vede in formazione Shaun Ryder (Happy Mondays), Zak Starkey (The Who, Oasis), Andy Bell (Oasis, Ride) e Bez (Happy Mondays).

Della nascita di questo progetto ne abbiamo dato notizia già due anni fa, leggi qui.



La storia dei Mantra Of The Cosmos è iniziata lo scorso anno con i singoli di debutto ‘Gorilla Guerilla’ e ‘X (Wot You Sayin?)’, seguiti da un’esibizione al Glastonbury Festival nell’estate 2023. Ora, con l’arrivo di ‘Domino Bones’, la band conferma la sua natura ibrida. Il loro sound è mix tra acid rock e psichedelia e questo terzo singolo prende il nome dalla prima band di Bez ed è stato definito dallo stesso Gallagher come “un incrocio tra Dylan, Dalí, Ginsberg e un po’ di cosmic jibber-jabber“.

Dopo due live esplosivi al mitico Cavern Club di Liverpool ora la band è pronta, ma vedremo come si gestirà visti gli impegni in corso delle rispettive main band.

Quella tra Gallagher e Starkey è una collaborazione che affonda le radici nel 1995, quando il chitarrista degli Oasis assistette alle prove del batterista con la sua band Face. Nel 2004, Starkey entrò negli Oasis, contribuendo agli album ‘Don’t Believe The Truth’ (2005) e ‘Dig Out Your Soul’ (2008), rimanendo in formazione fino al 2009.

https://www.mantraofthecosmos.com/

https://www.facebook.com/mantraotcosmos

https://www.instagram.com/mantraofthecosmos/