Gli scozzesi Belle & Sebastian hanno annunciato un maestoso tour mondiale per celebrare i 30 anni dai loro due album più iconici e amati, “Tigermilk” (1996) e “If You’re Feeling Sinister” (1996).

Stuart Murdoch e soci sono un pilastro dell’indie-pop mondiale, ha svelato i piani per una serie di date speciali in Nord America ed Europa nel 2026. L’iniziativa è ambiziosa e pensata per deliziare i puristi e i fan di lungo corso: in ogni città, il gruppo suonerà due notti consecutive, ciascuna interamente dedicata a uno dei due capolavori.

La serata di apertura sarà tutto un programma per “Tigermilk”, mentre la seconda notte sarà la volta di “If You’re Feeling Sinister”, eseguiti in tracklist completa e in ordine. Ma non finisce qui. Dopo aver rivissuto l’emozione di ogni album, il concerto continuerà con un secondo set ricco di bonus: una selezione di successi e fan preferences tratte dall’immenso catalogo della band, per un’esperienza live completa.

L’annuncio, accompagnato da una prima tranche di date, specifica che ulteriori show saranno annunciati a breve.

Questo tour non è solo una celebrazione, ma un’occasione unica per riascoltare dal vivo due dischi che hanno definito un’epoca e plasmato il suono della musica indipendente, dalla struggente “The State I Am In” alla poetica “Like Dylan in the Movies” e all’inno “Get Me Away from Here, I’m Dying”.



