In arrivo un’edizione Super Deluxe del debut album 77 dei Talking Heads. In occasione dei quarantasette anni dalla sua pubblicazione uscirà l’8 novembre, tramite la Rhino records, la ristampa del famoso album del gruppo capitanato da David Byrne. Conterrà l’album originale rimasterizzato, un secondo disco di rarità e un doppio album live mai pubblicato prima registrato il 7 ottobre. 1977 al CBGB. La versione originale all’epoca fu pubblicata dalla Sire Records.

Tra le rarità c’è una versione acustica di “Psycho Killer” con il compianto Arthur Russell al violoncello. “Conoscevamo bene il violoncellista e cantautore Arthur Russell“, dice David Byrne. “È morto prematuramente di AIDS e durante la sua vita ha pubblicato dischi molto diversi tra loro: brani spaziali nell’album ‘World of Echo’ e brani da discoteca sotto il nome di Dinosaur L. Ha lasciato un’enorme quantità di registrazioni, Ricordo di averlo visto suonare la musica di Philip Glass per una produzione di Mabou Mines di un’opera di Beckett. Penso che i genitori di Beckett lo odiassero, perché non volevano che ci fosse musica nelle sue opere. Quindi non è stato un grosso sforzo invitare Arthur ad arrangiare e suonare una versione alternativa di “Psycho Killer”. In modo un po’ perverso, ho sempre visto la canzone come qualcosa di folk rock leggermente più intimo piuttosto che la canzone rock che la gente sembrava amare. Quindi avevo un attaccamento speciale a questa versione.“



L’edizione Super Deluxe contiene anche le riproduzioni dei quattro 7″ di Sire Records tratti da Talking Heads: 77, tra cui “Love → Building on Fire / New Feeling“, “Uh-Oh, Love Comes To Town / I Wish You Didn’t Say Quello“, “Psycho Killer / Psycho Killer (acustico)” e “Pulled Up / Don’t Worry About The Government”. C’è anche un libro con copertina rigida di 80 pagine con foto mai viste prima, volantini, illustrazioni e nuove note di copertina scritte da tutti e quattro i membri – Tina Weymouth, David Byrne, Chris Frantz e Jerry Harrison – così come dall’ingegnere del suono Ed Stasium. .

C’è anche un set da 2 LP con l’album originale e il disco delle rarità, oltre a un 3 CD/Blu-Ray che contiene lo stesso libro con copertina rigida da 80 pagine ma anche un nuovissimo Atmos Mix, 5.1 Mix DTS-HD MA. , 5.1 Mix LPCM, il tutto supervisionato da Jerry Harrison, e uno Stereo Remaster del 2024. Sono disponibili i preordini.



