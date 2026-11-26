Il secondo album della band di South London usciva nel novembre del 1981. prodotto da Hugh Jones, contiene “Winning”, “Sense Of Purpose”, “Skeletons” e “New Dark Age”, ed è il punto in cui il post-punk di Adrian Borland raggiunge la sua forma più compiuta. Una ristampa in vinile arancione lo ha riportato nei negozi, ma la storia di chi non è mai stato celebrato abbastanza resta la stessa.

Quarantacinque anni fa, nel novembre del 1981, la band The Sound pubblicavano il loro secondo album. Si intitola “From The Lions Mouth” e, a distanza di quasi mezzo secolo, continua a essere uno di quei dischi che si ascoltano con la percezione di vivere un suono unico. Perché la storia dei The Sound è, in fondo, la storia di una delle band più sfortunate del post-punk britannico: bravissima, sottovalutata, e capace di lasciare un’impronta che ancora oggi si sente in chiunque abbia ascoltato “Jeopardy” o questo secondo lavoro.

The Sound si erano formati nel 1979, intorno alla voce e alla chitarra di Adrian Borland, con Mike Dudley alla batteria, Graham Bailey al basso e Benita “Bi” Marshall alle tastiere. Il debutto, “Jeopardy” del 1980, era un disco ruvido, intenso, che li aveva messi immediatamente nel novero delle band da tenere d’occhio. Ma “From The Lions Mouth” è un’altra cosa. Prodotto da Hugh Jones, il disco presenta un suono più pieno e definito rispetto al predecessore, senza però perdere quell’atmosfera sospesa che era il marchio della band. Le tastiere passano da Marshall a Max Mayers, e la differenza si sente: il suono è più ampio, più stratificato, ma non perde mai quella tensione che rende The Sound riconoscibili al primo ascolto.

Se c’è un brano che da solo giustifica l’esistenza di questo album, è “Winning”. Si apre con un giro di chitarra che sembra un respiro trattenuto, poi la voce di Borland entra con una semplicità che disarma: “I was going to drown / Then I started swimming / I was going down / Then I started winning”. Non c’è nulla di retorico in questi versi. C’è la voce di uno che ha conosciuto la caduta e ha trovato la forza di risalire, e che lo racconta senza gonfiare il petto. La produzione di Jones mette la voce in primo piano, ma lascia spazio anche agli strumenti, e il risultato è un pezzo che suona come un inno senza mai diventare una predica. È il tipo di canzone che avrebbe meritato di essere usata in uno spot, in un film, in uno stadio. Non è successo, e questa è una delle tante occasioni mancate nella carriera dei The Sound.

“Sense Of Purpose” è il lato più tagliente del disco. Il ritmo è più sostenuto, la chitarra di Borland lavora su accordi aperti e la sezione ritmica spinge senza mai sovrastare. È un pezzo che parla di disorientamento e di ricerca di una direzione, e lo fa con una scrittura che non ha paura di sembrare diretta.

“Skeletons” è forse il momento più cupo dell’album. Il basso di Bailey disegna una linea che sembra un passo nel buio, e la voce di Borland si muove tra sussurro e grido trattenuto. È qui che si sente più forte il legame con i Joy Division, ma The Sound non sono mai stati una copia: la loro tensione è più fisica, meno letteraria, e la chitarra ha un timbro che non assomiglia a quello di Bernard Sumner.

Il disco si chiude con “New Dark Age”, cinque minuti e cinquanta secondi che rappresentano il punto di arrivo di tutto il lavoro fatto fino a quel momento. La batteria costruisce un’impalcatura ritmica che sembra sul punto di cedere, le tastiere aggiungono strati di inquietudine, e la voce di recita più che cantare. È un pezzo che non offre consolazioni, e proprio per questo funziona: chiude l’album con la sensazione che qualcosa sia stato detto per intero, senza sconti.





The Sound non sono mai diventati famosi. Non hanno avuto il successo dei Joy Division, né quello degli Echo & The Bunnymen o The Cult, né tantomeno quello degli U2, che pure erano partiti nello stesso giro di anni, i quali li ritroviamo in certi passaggi. Le ragioni sono diverse e si intrecciano: una casa discografica che non li ha mai promossi come si deve, la scelta di restare su un’etichetta major pur essendo una band indie, e un’immagine che non corrispondeva ai canoni del tempo. Mike Dudley, batterista della band, ha raccontato che la mancanza di successo fu dovuta soprattutto a “una mancanza di promozione da parte della casa discografica, che sembrava preferire concentrare le proprie risorse su Haircut and the Funnymen”.

Adrian Borland, dal canto suo, non ha mai smesso di fare musica. Dopo lo scioglimento dei The Sound nel 1988, ha intrapreso una carriera solista, ha continuato a scrivere e a suonare, ma ha anche convissuto con una depressione che non lo ha mai abbandonato. Si è tolto la vita il 26 aprile 1999, gettandosi sotto un treno alla stazione di Wimbledon. Aveva quarantuno anni.

“From The Lions Mouth” non è un disco che si ascolta per nostalgia. È un disco che si ascolta perché, a quarantacinque anni di distanza, continua a funzionare. Le canzoni non hanno perso nulla della loro urgenza, la produzione regge il confronto con quello che si fa oggi, e la voce di Borland resta una delle più sottovalutate del post-punk britannico. Chi scrive non ha rimpianti per un’epoca che, per molti versi, era peggiore di questa. Ma ha la consapevolezza che dischi come questo meritano di essere recuperati, non per dovere scolastico: la sensazione che si possa essere vulnerabili e potenti nello stesso momento, che si possa cantare della sconfitta senza trasformarla in spettacolo.

I The Sound non hanno avuto la carriera che meritavano. Ma hanno lasciato un disco che, ascoltato oggi, restituisce l’immagine di una band che aveva tutto per durare. E forse, a quarantacinque anni di distanza, è il momento di riconoscerglielo.



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