Quarantanove anni fa, nel novembre del 1977, i Wire pubblicavano il loro primo album. Si intitola “Pink Flag” e, a distanza di quasi mezzo secolo, continua a essere uno di quei dischi che si ascoltano con la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di non finito, di incompleto per scelta, di deliberatamente frammentario. Non è un caso che molti lo considerino il primo vero disco post-punk britannico, arrivato quando il punk stava ancora cercando di capire cosa volesse dire essere punk.

La prima cosa che colpisce di “Pink Flag” è la sua economia. Ventuno brani in poco più di mezz’ora, con cinque pezzi che non arrivano al minuto e altri nove che si fermano prima dei due. Non è una scelta casuale. Colin Newman, voce e chitarra della band, ha raccontato che l’idea era “ridurre tutto: meno accordi, meno durata, meno grasso”. I Wire venivano da una formazione a cinque, con un altro chitarrista, e quando lo hanno cacciato hanno scoperto che le sue canzoni, suonate senza gli assoli, duravano la metà e funzionavano meglio. “Abbiamo scoperto la brevità”, ha detto Newman.

Il risultato è un disco che non concede nulla all’ortodossia punk del tempo. I Wire non suonavano veloce, non suonavano abbastanza a lungo per far ballare un pogo, e le loro canzoni erano troppo strane per essere assimilate alla scena che si stava consolidando a Londra. “Reuters“, il pezzo che apre l’album, è una linea di basso che risuona nel vuoto, poi le chitarre arrivano come un’aggressione, e la voce recita più che cantare un testo da corrispondente di guerra: “This is your correspondent running out of tape / Gunfire’s increasing, looting, burning, rape”. Tre minuti che contengono la tensione di un pezzo progressive senza nessuna delle sue indulgenze.

“Field Day For The Sundays” dura ventotto secondi. “Brazil” quarantuno. “It’s So Obvious” cinquantatré. Non sono frammenti incompiuti, sono canzoni che finiscono nel momento esatto in cui hanno detto quello che dovevano dire. È un principio che i Wire hanno applicato con rigore, e che ha influenzato un’intera generazione di band hardcore e post-hardcore: i Minutemen hanno più volte citato “Pink Flag” come modello per il loro approccio di scrivere e pubblicare canzoni brevi, e i Minor Threat hanno coverizzato “12XU” per la compilation “Flex Your Head”.

Ma la brevità non è l’unica cosa che rende “Pink Flag” un disco seminale. È la combinazione tra quella brevità e una scrittura che non segue le regole. “Three Girl Rhumba” ha un giro di chitarra che sembra un tango più che un riff punk. “Strange” dura quasi quattro minuti, il pezzo più lungo del disco, e si chiude con un noise di amplificatore e un’atmosfera sospesa che anticipa quello che i Wire avrebbero fatto nel disco successivo. “Ex-Lion Tamer” è forse il momento più accessibile, con una melodia che si ricorda nonostante tutto.

La storia dell’influenza di “Pink Flag” è una di quelle che si fatica a contenere. La pagina ufficiale della band elenca Joy Division, R.E.M., My Bloody Valentine, Big Black e Henry Rollins tra gli artisti che hanno citato il disco come riferimento. Michael Stipe ha parlato di “Pink Flag” come di un’influenza diretta, e i R.E.M. hanno registrato una cover di “Strange” per “Document” nel 1987. I My Bloody Valentine hanno inciso una versione di “Map Ref. 41°N 93°W” per una tribute album, e Kevin Shields non ha mai nascosto l’ammirazione per il modo in cui i Wire trattavano la chitarra come uno strumento texture più che melodico.

C’è anche un episodio che la dice lunga su quanto il disco fosse avanti: le Elastica hanno usato un riff molto simile a quello di “Three Girl Rhumba” per il loro singolo “Connection” del 1995, e la casa editrice dei Wire ha intentato una causa che si è chiusa con un accordo extragiudiziale. Non è un caso isolato: è il segno di una scrittura che aveva già capito, vent’anni prima, dove stava andando la musica pop.

“Pink Flag” non è un disco che si ascolta per nostalgia. È un disco che si ascolta perché, a quarantanove anni di distanza, continua a funzionare come un documento di possibilità. I Wire non hanno mai avuto il successo dei loro contemporanei, non hanno mai riempito gli stadi, non sono mai diventati una band da merchdising. Ma hanno lasciato un disco che ha insegnato a generazioni di musicisti che si può fare musica senza chitarre eroiche, senza ritornelli ripetuti, senza conformarsi a nessuna regola che non sia quella che ci si dà da soli.

Colin Newman ha detto che molti fan dei Wire non considerano “Pink Flag” il loro disco migliore, perché “suona troppo come la musica di altri”. È un paradosso che si spiega con il fatto che quegli “altri” hanno passato gli ultimi quarantanove anni a inseguire quello che i Wire avevano già fatto. Il disco è invecchiato bene proprio perché è stato così tanto copiato, saccheggiato, assimilato. Ma riascoltarlo oggi, senza pensare a chi è venuto dopo, restituisce l’immagine di una band che nel 1977 aveva già capito che il punk non doveva essere una gabbia, ma una porta.



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Photo credit Annette Green