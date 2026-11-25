La band di Providence torna nel nostro paese per quattro concerti tra il 18 e il 21 dicembre 2026. Il nuovo album, uscito il 26 giugno per Sub Pop, è il primo dopo nove anni e mescola punk, influenze latine, ritmi industriali e synth-rock. in scaletta anche “Yellow Sun”, il brano dedicato al Libano



I Downtown Boys hanno scelto l’Italia per chiudere il loro tour europeo. La band di Providence, Rhode Island, sarà nel nostro paese per quattro date consecutive a dicembre, poche settimane dopo l’uscita del nuovo album “Public Luxury”, arrivato il 26 giugno per Sub Pop a nove anni di distanza da “Cost Of Living”.

Il calendario prevede quattro appuntamenti, tutti a fine dicembre. Si parte venerdì 18 dicembre al Bronson di Ravenna. Si prosegue sabato 19 dicembre al Kroen di Verona poi domenica 20 dicembre la band suonerà al Circolo Gagarin di Busto Arsizio e l’ultima data è lunedì 21 dicembre al Monk di Roma.

Le date italiane arrivano al termine di un tour europeo che prende il via il 4 dicembre ad Amsterdam e tocca, tra le altre città, Londra, Cambridge, Edimburgo, Glasgow, Bristol, Parigi e Bruxelles.

“Public Luxury” è il terzo album in studio della band, il primo per Sub Pop. La formazione vede Victoria Marie alla voce, Joey La Neve DeFrancesco alla chitarra e alla voce, Joe DeGeorge al sax e alle tastiere, Mary Regalado al basso e Joey Doubek alla batteria. Il disco mescola punk, influenze latine, ritmi industriali e synth-rock, con testi che alternano inglese e spagnolo e mantengono un’identità politica esplicita. Il disco è stato registrato con Seth Manchester, già al lavoro con Model/Actriz e Lambrini Girls.

Il singolo attualmente in promozione è “Yellow Sun”, uno dei brani più intensi del disco. La canzone è dedicata al Libano e nasce dall’invasione e occupazione israeliana del paese iniziata nel 2024. I testi sono ispirati in parte al lavoro della poetessa e pittrice libanese Etel Adnan, in particolare alle poesie “Beirut 1982” e “The Arab Apocalypse”. Il video è stato realizzato dall’animatrice libanese Romy Matar e si presenta come una favola dedicata alle comunità rurali e ai pastori indigeni di Palestina e Libano, con riferimenti visivi ai dipinti di Adnan.

Il legame della band con l’Italia non è nuovo. Nel 2020 i Downtown Boys hanno contribuito alla colonna sonora di “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli, realizzando una versione de “L’Internationale”. La soundtrack ha ricevuto il Soundtrack Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia, e quella collaborazione ha contribuito a far conoscere la band al pubblico italiano.

Per chi segue la scena punk e hardcore, le quattro date di dicembre rappresentano l’occasione per ascoltare dal vivo un disco che, nonostante la distanza dai tour, ha mantenuto intatta la carica della band. E per chi non li ha mai visti, il Monk di Roma il 21 dicembre è probabilmente il modo migliore per chiudere l’anno.



https://downtownboys.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/thedowntownboys/

https://www.facebook.com/DowntownBoys/