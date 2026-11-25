La band svedese torna a esibirsi dal vivo dopo il concerto unico all’Eventim Apollo di Londra dello scorso anno. Il tour toccherà Manchester, Edimburgo e Newcastle. In calendario anche il supporto ai Manic Street Preachers a Cardiff e una data all’Isle Of Wight Festival



I The Cardigans hanno annunciato quattro concerti da headliner nel Regno Unito per l’estate del 2027. La band svedese, che lo scorso anno si era esibita in un’unica data all’Eventim Apollo di Londra dopo quasi otto anni di assenza dai palchi britannici, tornerà nel Regno Unito per un giro di quattro date a giugno.

Il tour prenderà il via venerdì 18 giugno alla Civic Hall dell’Università di Wolverhampton. Da lì la band si sposterà a Manchester, all’O2 Apollo, il 22 giugno, per poi suonare alla Usher Hall di Edimburgo il 23 giugno. La chiusura è prevista il 24 giugno alla O2 City Hall di Newcastle.

Oltre alle date da headliner, i The Cardigans hanno in calendario altri due appuntamenti nel Regno Unito. Il 19 giugno saranno tra gli ospiti del grande concerto dei Manic Street Preachers ai Blackweir Fields di Cardiff, dove la band gallese celebrerà i 35 anni di “Generation Terrorists” suonando l’album per intero per la prima volta. Sul bill, insieme ai The Cardigans, ci saranno anche i The Libertines e i The Tubs.

La band è inoltre confermata nella line-up dell’Isle Of Wight Festival 2027, in programma dal 17 al 20 giugno, dove si esibirà accanto a nomi come Robbie Williams, Fatboy Slim e Kings Of Leon .

Per Nina Persson e soci, queste date rappresentano il consolidamento di un ritorno alla dimensione dal vivo che era iniziato in sordina. Dopo anni di silenzio, la band aveva scelto Londra per la prima esibizione britannica in quasi un decennio, e ora allarga il raggio d’azione con un piccolo tour che tocca quattro città. Non si tratta di un ritorno su larga scala, ma di un segnale chiaro: la band è tornata a suonare, e lo sta facendo con la calma di chi non ha bisogno di annunciare un nuovo album per giustificare la propria presenza sui palchi.



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