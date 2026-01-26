Un annuncio a bassa frequenza, ma dirompente. Dopo il silenzio magnetico seguito all’ingresso nel leggendario roster della Sub Pop, i sommi sacerdoti del drone metal, i Sunn O))), spezzano l’attesa. Il 3 aprile vedrà la luce il loro nuovo, monumentale lavoro, semplicemente battezzato “Sunn O)))”. Non un semplice album, ma una dichiarazione d’intenti, una mappa geologica del loro universo sonoro, incisa per la prima volta sotto l’egida del celebre marchio di Seattle.

Il processo creativo ha radici profonde, letteralmente. Le registrazioni ai Bear Creek Studios, nel verde dello Stato di Washington, non sono state un mero fatto tecnico, ma un rito d’immersione. Come racconta Stephen O’Malley, le ampie finestre dello studio sui boschi hanno trasformato la session in un’esperienza organica: escursioni, tempo trascorso tra gli alberi, la natura diventata parte integrante della trance compositiva. Un elemento che promette di permeare le stesse fondamenta delle nuove distese sonore.

Al fianco di O’Malley e del compagno di axe Greg Anderson, figura Brad Wood, produttore dal pedigree illustre (Hum, Sunny Day Real Estate), scelto per plasmare questa nuova colata di lava sonora. Ma è la sintesi tra i due fondatori a restare il nucleo pulsante. Anderson descrive un legame in “costante movimento”, un flusso imprevedibile “in avanti, all’indietro, di lato”. È questa dinamica fluida, questo viaggio senza una vera destinazione, a tenere viva la fiamma dopo decenni di oscuri monumenti alle sei corde.

Un assaggio di questo viaggio è già tra noi: “Glory Black”, il mastodontico brano di chiusura di dieci minuti, è stato infatti rilasciato. Un inno che esemplifica la poetica della band: un’implosione da “nana bianca” di pesantezza che si trasfigura in una bellezza austera, quasi liturgica. Un arco emotivo che promette epicità.

E dopo l’ascesa in studio, la discesa tra i fedeli: i Sunn O))) hanno annunciato un tour primaverile che toccherà templi del rock come Phoenix, Austin, New Orleans, Atlanta, Philly, Montreal e Chicago. Una lista che, significativamente, per ora esclude New York City, ma che lascia intravedere altre date misteriose in attesa di essere svelate.



https://sunn.southernlord.com/

https://sunn.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/sunnofficial

https://www.facebook.com/SUNNthebandOfficial/