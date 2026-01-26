Manca ormai poco all’arrivo di Love Is Not Enough, l’album che i Converge hanno plasmato nel fuoco dell’esperienza e della perdita. Dopo l’impatto brutale del title track, la band svela oggi l’altro estremo del disco: “We Were Never The Same”, il capitolo finale, l’epilogo sonoro di un percorso che promette di scarnarci.

Se il viaggio inizia con un’esplosione, termina in una palude densa e ipnotica. Dimenticate i blast beat frenetici: qui Converge scelgono un mid-tempo sludgy e monumentale, un post-hardcore che affonda le radici nella terra più oscura, per innalzare un inno malconcio ma potente. Quell’hook, già cristallino al primo ascolto, è destinato a diventare un mantra collettivo dal vivo, un urlo corale che unirà la folla in una catarsi condivisa.

Le parole di Jacob Bannon gettano luce sull’origine di questa potenza dolorosa: “Queste parole sono nate nel parcheggio di una pompa funebre, mentre riflettevo sul lutto. Perché ci riuniamo per piangere, ma non per celebrare? È una domanda onesta, che svela le nostre distrazioni e i nostri fallimenti collettivi. Il dolore porta chiarezza. Dobbiamo fare tutti meglio.”

È una riflessione che trafige, trasformando la rabbia in una domanda universale. La canzone diventa così più di un semplice brano: è un monolite sonoro, il punto di arrivo di un’esplorazione che dall’urlo individuale approda a un coro di coscienze.

Il cerchio si chiude. Ora conosciamo l’alfa e l’omega di Love Is Not Enough: un disco che pare costruito come un’esperienza totale, un percorso dalle fiamme iniziali alle acque profonde e riflettenti della conclusione.

Love Is Not Enough sarà nelle nostre “ossa” dal 13 febbraio via Deathwish/Epitaph. La rarissima variant “ghost” in vinile è già storia, ma la prenotazione per le altre edizioni (e per riscoprire il back catalogue della band) è aperta. Preparatevi ad alzare la voce.



https://www.convergecult.com/

https://www.facebook.com/converge/

https://www.instagram.com/converge