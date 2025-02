Justin Vernon, mente creativa dei Bon Iver, si appresta a voltare pagina con SABLE, fABLE, il primo album del progetto in sei anni, in uscita l’11 aprile per Jagjaguwar. Questo nuovo lavoro segna non solo un ritorno, ma anche un epilogo e un nuovo inizio, un viaggio attraverso una storia d’amore pop dai toni radiosi e lussureggianti, che promette di emozionare e ispirare.

L’album si apre con i tre brani dell’EP SABLE (2023), lasciando spazio a nove nuove tracce che esplorano trasformazione, luce e gioia. Se SABLE affrontava un passato doloroso, fABLE guarda al futuro con ottimismo, nuovi amori e possibilità.

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, è uscito il singolo “Everything Is Peaceful Love“, accompagnato da un video diretto da John Wilson. Prodotto da Vernon e Jim-E Stack, l’album è stato registrato principalmente agli April Base in Wisconsin, con collaborazioni come quella di Danielle Haim nel duetto “If Only I Could Wait”.



https://boniver.org/

https://jagjaguwar.com/artist/boniver/

https://www.instagram.com/boniver

https://www.facebook.com/boniverwi

photo credit – Graham Tolbert