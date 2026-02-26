Il cantautore americano firma una ballad inedita per il medical drama di punta HBO. Un incontro tra musica d’autore e storytelling televisivo che punta dritto alle corde dell’anima.

C’è un momento, in ogni buona serie, in cui la musica smette di fare da tappeto e diventa protagonista. Quel momento, per il pubblico di The Pitt, arriverà questa sera. A firmarlo è Andrew Bird, che con il compositore Gavin Brivik ha cucito addosso alla serie il nuovo singolo “Need Someone”.

Disponibile da oggi, 12 febbraio, il brano farà il suo ingresso nell’episodio in onda alle 21:00 (EST) e porta con sé tutta l’eleganza malinconica che da sempre contraddistingue l’artista dell’Illinois. Un titolo essenziale, quasi una dichiarazione: “Need Someone”. Il bisogno di qualcuno. In un pronto soccorso di Pittsburgh dove ogni episodio copre un’ora di un turno massacrante, questa ballad diventa il controcanto perfetto alla frenesia dei monitor e al rumore delle barelle.

Per Bird, il piccolo schermo non è certo una novità. Lo avevamo già incrociato nelle atmosfere grottesche di Baskets (FX), nel docufilm Storm Lake per PBS, e persino in cammei d’autore in Fargo e nel colorato universo de I Muppet per Disney.

Ma il suo rapporto con l’immagine in movimento va ben oltre. La sua mano si è posata su colonne sonore per il cinema di peso, firmando le musiche di The Bubble di Judd Apatow (2022) e di Outside In di Lynn Shelton (2017). Un artista che non “presta” semplicemente le sue canzoni, ma che entra dentro il racconto, lo plasma, lo respira.

Per capire perché “Need Someone” sia il tassello perfetto per questa serie, bisogna guardare al meccanismo narrativo dello show. The Pitt, giunto alla seconda stagione, non è il solito medical drama. Ogni puntata è un’ora reale, un frammento di quotidianità vissuta tra medici, infermieri e specializzandi. Una macchina drammaturgica che nel 2025 ha già collezionato cinque Emmy, tra cui quello prestigioso per la miglior serie drammatica e per il protagonista Noah Wyle.

In un simile contesto, una canzone deve parlare la stessa lingua: quella dell’urgenza, della fatica, della connessione umana. E poche voci sanno farlo come quella di Andrew Bird.

L’arrivo di questo nuovo brano si inserisce in un periodo di grande fertilità per l’artista. Tecnicamente, il suo ultimo lavoro discografico risale al 2024 con Cunningham Bird, progetto realizzato al fianco di Madison Cunningham. Ma il cuore pulsante del suo repertorio recente resta legato ai due album solisti: Sunday Morning Put-On (2024) e Outside Problems (2023).

E poi c’è lui, l’album che ha segnato un’epoca. Andrew Bird & the Mysterious Production of Eggs, capolavoro indie-rock del 2005, lo scorso anno è stato ripubblicato una edizione deluxe per il ventennale.

C’è infine un dettaglio che gli appassionati non dovrebbero perdere. Per chi volesse addentrarsi nell’estetica sonora dello show, vale la pena recuperare il saggio di Jeremy D. Larson intitolato “Nothing Sounds as Good as The Pitt”. Un’analisi lucida su come il minimalismo musicale, oggi, possa parlare più forte di qualsiasi orchestrazione magniloquente.

“Need Someone” si inserisce esattamente in questo solco. Poche note, tanta sostanza. Una canzone che arriva quando serve, nel momento giusto. Perché tutti, in fondo, abbiamo bisogno di qualcuno.



