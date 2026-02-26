Doppio appuntamento con la band di Jeff Tweedy: il 31 agosto alla Cavea dell’Auditorium di Roma e il 1° settembre all’Esedra di Palazzo Te a Mantova.

Ci sono ritorni e poi ci sono serate con i Wilco. La storica rock band di Chicago ha appena annunciato due nuove date italiane per l’estate del 2026, e lo fa nel modo più esclusivo possibile: con il format speciale “An Evening With”.

Lunedì 31 agosto 2026, i Wilco saranno protagonisti al Roma Summer Fest nella splendida cornice della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il giorno successivo, martedì 1° settembre, la band si sposterà in Lombardia per un concerto altrettanto suggestivo al Mantova Summer Festival, presso l’Esedra di Palazzo Te.

Come suggerisce il nome del tour, “An Evening With” promette un’esperienza fuori dall’ordinario. Ogni concerto sarà strutturato in due set completi separati da un intervallo, senza alcun artista di supporto. Un formato pensato per regalare al pubblico un’immersione totale nella musica della band, un viaggio attraverso oltre trent’anni di carriera.

L’occasione per questo tour internazionale è duplice. Da un lato, la volontà di celebrare il ricco passato dei Wilco con due importanti operazioni di ristampa: la riedizione ampliata in triplo LP di The Whole Love (aprile 2024) e l’attesissimo box set deluxe di A Ghost Is Born, pubblicato dalla Nonesuch, che celebrerà uno degli album più amati della band.

Dall’altro, la voglia di riproporre dal vivo anche il materiale più recente. Le scalette delle serate italiane attingeranno infatti a piene mani da Cousin, l’album in studio del 2023, e dall’EP dello scorso anno Hot Sun Cool Shroud, definito “unsurprisingly excellent” dalla rivista Treble. Un connubio perfetto tra classici senza tempo e nuove gemme, a testimonianza di una band che dopo tre decenni non smette di evolversi.



