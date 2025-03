Little Simz è ormai un nome imprescindibile nel panorama musicale e culturale del Regno Unito. Artista poliedrica e visionaria, ha conquistato il pubblico e la critica con una carriera costellata di successi, premi e progetti innovativi. Vincitrice di prestigiosi riconoscimenti come i Brit Awards, i MOBO e un Ivor Novello, Simz ha costruito il suo percorso attraverso mixtape, EP e cinque album acclamati, raccontando storie personali e generazionali con una voce unica e autentica.

Il suo album Sometimes I Might Be Introvert, vincitore del Mercury Prize nel 2021, l’ha portata nella top five della UK Official Albums Chart, consolidandola come una delle voci più influenti della scena musicale britannica. Nel 2022 ha sorpreso tutti con l’uscita inaspettata di NO THANK YOU, un progetto profondamente onesto e travolgente. Oltre alla musica, Simz ha lasciato il segno anche come attrice, tornando protagonista nell’ultima stagione della serie tv Netflix Top Boy.

Il 2023 e il 2024 sono stati anni di ulteriore crescita: la sua performance sul Pyramid Stage di Glastonbury ha confermato la sua reputazione come una delle artiste live più celebrate e inimitabili del Regno Unito. Inoltre, il Southbank Centre di Londra ha recentemente annunciato Little Simz come curatrice della 30ª edizione del suo iconico festival di musica contemporanea Meltdown. Seguendo le orme di leggende musicali come David Bowie e Patti Smith, Simz curerà una lineup innovativa per l’evento, in programma dal 12 al 22 giugno.

Con il nuovo album Lotus in arrivo il 9 maggio tramite la label AWAL, Little Simz continua a ridefinire i confini della musica e della cultura, confermandosi come una delle artiste più affascinanti e rivoluzionarie della sua generazione.



https://littlesimz.com/

https://www.instagram.com/littlesimz

https://www.facebook.com/LittleSimz/