La metropoli sonora dei Jungle si tinge di nuove luci. La band londinese, collettivo in perenne evoluzione guidato da J Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kitto, ha annunciato il quinto capitolo della propria discografia. L’album, intitolato “Sunshine”, uscirà il prossimo 14 agosto, a distanza di due anni dall’energia vulcanica di “Volcano”.

L’annuncio è stato accompagnato dal primo estratto, “Carry On”, un brano che fluttua tra la malinconia e l’estasi tipica del gruppo. La traccia si muove su tappeti synth-wave e ritmi serrati, con la voce che si fa mantra: un ponte sospeso tra il vecchio e il nuovo corso della band.

“Sunshine” viene presentato come un disco solare ma stratificato, composto da undici tracce. Accanto alla title track, spiccano nel tracklist collaborazioni e capitoli narrativi: c’è “Romeo II” con il featuring del rapper Bas, e gemme dal titolo evocativo come “Someday, Somewhere” e “Heavy On My Soul”. Di seguito, la scaletta completa:

Come Back To Me Sunshine Where Are You Now? Move Like You Do Romeo II (feat. Bas) Carry On The Wave Someday, Somewhere Natural Reflection Heavy On My Soul

Ma i Jungle non si fermano ai soli dischi. A partire da settembre, la band porterà “Sunshine” in una tournée mondiale che toccherà le arene dei cinque continenti. La prima fase sarà interamente dedicato al Nord America, con tappe che spazieranno da Chicago a Los Angeles, passando per Toronto, Boston, Nashville e Austin.

Per il Regno Unito e l’Irlanda, il momento clou sarà rappresentato dalla data londinese alla rinnovata O2 Arena, tappa imperdibile di un tour che si preannuncia come il più imponente mai realizzato dalla band.



https://www.junglejunglejungle.com/

https://www.instagram.com/jungle4eva

https://www.facebook.com/jungle4eva