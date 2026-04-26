Dal 24 al 28 giugno 2026 il Parco Colonie Padane ospita la kermesse regina del rock’n’roll e della cultura anni ’60. Tra i nomi: Billy Childish, Jon Spencer, Allah Las e The Mummies (nella foto). Novità: Boat Party (già sold out), area campeggio e bike sharing.

Cambiamento di rotta per il Festival Beat. Dopo oltre trent’anni trascorsi tra Piacenza e Parma, la manifestazione cult dedicata al rock’n’roll e agli anni Sessanta si sposta a Cremona. L’edizione 2026, la numero 32, si terrà dal 24 al 28 giugno nel Parco Colonie Padane, spazio verde affacciato sul Po già noto agli appassionati per aver ospitato il Tanta Robba.

Il cuore della manifestazione resta intatto: concerti, dj set, vintage market, food truck e la mitica festa in piscina. Ma ci sono anche diverse novità. A partire dal Boat Party in programma venerdì pomeriggio sul fiume Po, che ha già fatto registrare il tutto esaurito. A pochi passi dall’area festival sarà poi disponibile un’area campeggio e un servizio di bike sharing per muoversi in modo sostenibile tra le varie location.

Il cartellone di quest’anno sta già facendo impazzire gli appassionati in tutta Europa. Alcuni dei nomi in programma suoneranno a Cremona come unica data nel Vecchio Continente. Ecco i principali: Billy Childish (UK), The Mummies (USA), Jon Spencer and the Hitmaker (USA), Allah Las (USA).

A completare il quadro, i veterani The Schizophonics (USA), il combo svizzero Reverend Beatman & Milan Slick, i brasiliani Os Estilhaços, e le nuove leve come i belgi Tuff Guac e i nostrani Bad Plug.

Questo ilproframma nel dettaglio:



Mercoledì 24 giugno – Welcome in the City allo Spoon-Cremona con dj set e il live di Tony Sghembo.

Giovedì 25 giugno – Alle 16.30 la Beatle Boots Race (corsa con gli stivaletti) in una location ancora da annunciare. La sera all’AreaLive Parco Colonie Padane: Hiroshima Dandies, Midnight Kings e The Schizophonics.

Venerdì 26 giugno – Alle 15 il Boat Party (sold out). Nel tardo pomeriggio presentazione del libro sul CBGB e del magazine Gimme Danger. In serata: Tuff Guac, Reverend Beatman & Milan Slick, Allah Las e Jon Spencer.

Sabato 27 giugno – Pool party al Circolo Canottieri DLF (15-18). Presentazioni sui libri dedicati a dancehall e Keith Moon. La sera: Os Estilhaços, Reverend Beatman, Billy Childish e The Mummies.

Domenica 28 giugno – Ultimo pool party (15-19.30), poi BBQ e Happy Meal al Circolo ArciPelago con i live di Bad Plug e Mad Dogs. Chiusura affidata ai dj.

Le parole degli organizzatori

“Dall’Emilia-Romagna, che ha dato i natali alla manifestazione, nel 2026 il Festival Beat vivrà un nuovo capitolo a Cremona” – spiega Gianni Fuso Nerini dell’Associazione Bus1, organizzatore presente sin dalle prime edizioni. “Ringraziamo la città e l’Amministrazione, che ci hanno accolto con entusiasmo e grande sensibilità verso il valore culturale dell’evento”.

Luca Burgazzi, assessore a Cultura e Turismo del Comune di Cremona, aggiunge: “Il Festival Beat rappresenta un tassello strategico per la valorizzazione della città. La musica dal vivo è oggi una leva importante di sviluppo turistico ed economico. Per una città come Cremona, con una forte identità musicale, sostenere questi eventi significa investire nella filiera culturale”.

I biglietti sono già disponibili in prevendita online sul sito ufficiale www.festivalbeat.net. Considerate le uniche date europee di alcuni artisti, l’affluenza è prevista in forte crescita anche dall’estero.



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