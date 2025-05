Tre anni dopo Blue Weekend – disco che li ha consacrati tra le voci più interessanti del rock contemporaneo – i Wolf Alice sono pronti a riprendersi la scena. The Clearing, in uscita il 29 agosto per Sony, promette di essere un nuovo capitolo intenso e personale, nato tra le strapioventi di Londra Nord e plasmato negli studi di Los Angeles sotto la guida di Greg Kurstin, produttore che ha lavorato con nomi come Adele e i Foo Fighters.

Il primo assaggio, “Bloom Baby Bloom“, è una dichiarazione d’intenti. Ellie Rowsell, frontwoman dalla presenza magnetica, racconta: “Volevo un brano che catturasse l’essenza del rock, con una performance vocale alla Axl Rose, ma con testi che parlassero dell’essere donna“. E aggiunge: “Per anni ho usato la chitarra come barriera, quasi a difendermi dallo stereotipo della ‘cantante in una band di ragazzi’. Ora ho scoperto la libertà di far risuonare la mia voce come uno strumento rock, senza dover dimostrare nulla.”



Il brano è stato pubblicato con un video che vede alla regia di Colin Solal Cardo e le coreografie di Ryan Heffington (firma di successi come Chandelier di Sia) trasformano il brano in un’esperienza visiva ipnotica. Le immagini mostrano Rowsell senza chitarra, protagonista di un movimento collettivo che sembra celebrare l’abbandono delle maschere.



https://www.wolfalice.co.uk/

https://www.facebook.com/wolfalicemusic

https://www.instagram.com/wolfaliceband