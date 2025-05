I Gorillaz – la leggendaria band virtuale composta da Murdoc Niccals (basso), 2D (voce), Russel Hobbs (batteria) e Noodle (chitarra) – hanno svelato i dettagli di House of Kong, una mostra immersiva che celebra il loro 25° anniversario.

Per la prima volta, i fan potranno varcare le porte di Kong Studios (nell’immagine), la mitica dimora dei Gorillaz, grazie a questa esposizione temporanea che aprirà a Londra (Copper Box) dall’8 agosto al 3 settembre 2025.

Ma non è tutto: i possessori dei biglietti per House of Kong avranno accesso prioritario alla prevendita di quattro esclusivi concerti dei Gorillaz allo Copper Box Arena, in programma il 29 agosto, 30 agosto, 2 settembre e 3 settembre. Si tratta di show a posti limitati, destinati a diventare eventi cult.

La mostra sarà aperta dalle 10:30 alle 22:00 tutti i giorni, con biglietti già disponibili su gorillaz.com. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’unico surreale e visionario della band più iconica del panorama virtuale.



