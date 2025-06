Gli scozzesi Biffy Clyro dopo il successo degli album ‘The Myth Of The Happily Ever After’ (2021) e ‘A Celebration Of Endings’ (2020), hanno annunciato il nuovo singolo ‘A Little Love’, anticipando quello che sarà il loro decimo album in studio.

Prodotto da Jonathan Gilmore (The 1975, Rina Sawayama), il brano unisce la potenza dell’arena rock a testi introspettivi, con Simon Neil che canta di relazioni complicate e della fugacità del tempo. “Con un po’ d’amore, possiamo conquistare tutto“, promette il ritornello, in un mix di malinconia e speranza.

Il videoclip, diretto da Piers Dennis e coreografato da Steven Hoggett (collaboratore di David Byrne), è una sperimentazione tra movimento e performance, con un chiaro omaggio a Marina Abramović. Un’opera visiva che conferma la vena creativa della band.

Dopo le registrazioni a Berlino e alcune esibizioni acustiche, i Biffy Clyro sembrano pronti a stupire ancora. Intanto, il brano è già stato suonato dal vivo al BBC Radio One’s Big Weekend, dando un assaggio di cosa aspettarsi dai prossimi live, incluso il Glastonbury e il TRNSMT.



