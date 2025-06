I Franz Ferdinand continuano a sorprendere confermando la rinascita artistica: dopo il ritorno con ‘The Human Fear’ (il loro sesto album), la band scozzese ha appena svelato due nuove gemme. Stiamo parlando delle versioni riarrangiate dei brani ‘Build It Up’ e ‘Hooked’, arricchite rispettivamente dal tocco magistrale di Johnny Marr e dall’energia di Master Peace.

La collaborazione con l’ex chitarrista degli Smiths nasce da un’esibizione live per Amazon Music, ma l’alchimia era talmente perfetta da spingere i Franz a riportarla in studio. “Johnny è un’ispirazione,” confessa Alex Kapranos. “Sentire il suo stile unico su una nostra traccia è stato pura magia. Ha elevato il brano come solo lui sa fare.”

Ma non è tutto: insieme a questa versione speciale, la band ha rilasciato anche un’esplosiva live version del remix di ‘Hooked’ con Master Peace, registrata al leggendario Barrowlands di Glasgow.

E mentre i fan si perdono in queste nuove sonorità, Kapranos riflette sull’essenza del gruppo: “L’obiettivo è innovare restando fedeli a noi stessi. Questo album ha elementi mai sperimentati prima, ma che suonano inconfondibilmente Franz Ferdinand.“

