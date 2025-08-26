Florence and the Machine sono ufficialmente pronti a tornare con un nuovo, attesissimo album in studio. Il progetto si intitola “Everybody Scream” e ha una data di uscita più che simbolica: il 31 ottobre, perfetto per accompagnare le notti di Halloween con la sua atmosfera potente e drammatica.

L’annuncio arriva a poco più di due anni di distanza da “Dance Fever” (2022) e dalla sua expanded edition pubblicata lo scorso anno, opere che hanno riconfermato il talento visionario di Florence Welch e la sua band.

I dettagli sull’album sono ancora volutamente scarsi e avvolti in un’aura di mistero, alimentando l’hype tra i fan. Quel che è certo è che “Everybody Scream” è già disponibile per il pre-order sul sito ufficiale del gruppo in varie edizioni speciali, alcune delle quali includono bonus tracks e una cover alternativa, vero must per i collezionisti.

Negli scorsi mesi, Florence Welch ha iniziato a seminare indizi sulla sua pagina Instagram, lasciando i follower con il fiato sospeso. Tra i teaser più discussi, alcune foto in studio con Mark Bowen, chitarrista degli Idles, e l’immagine di una lavagna che riportava la curiosa e intrigante annotazione “Swans vs. Adele”, un accostamento che fa subito pensare a un mix di noise rock potente e melodie maestose.

L’ultimo lavoro in studio della band risale allo scorso anno, quando Florence ha regalato una cover toccante dello standard “(There’ll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover” per la colonna sonora della serie TV “The New Look”, curata da Jack Antonoff.

Ora, l’attesa è tutta rivolta al futuro. “Everybody Scream” si preannuncia come un ritorno alle sonorità epiche e visceralmente emotive che hanno reso il gruppo un fenomeno globale, forse con nuove, oscure influenze in arrivo. Il countdown per Halloween è ufficialmente iniziato.



