La XXX edizione del Pomigliano Jazz si accende con una serata d’eccezione venerdì 5 settembre, allestendo il palco in una location inconsueta e suggestiva: la Stazione della Circumvesuviana di Pomigliano d’Arco (Napoli). Protagonisti dell’evento sono due grandi nomi della musica: Davide “Boosta” Dileo, tastierista e co-fondatore dei Subsonica, e Adrian Sherwood, leggendario produttore e maestro britannico del dub.

La serata è un triplo appuntamento che unisce piano solo, performance multimediale e dj set:

Ore 20:30 – Boosta in Piano Solo: Il musicista torinese si esibisce in una performance intima e raffinata, non un semplice concerto ma una narrazione musicale immersiva. Attraverso un pianoforte a coda e una postazione elettronica, Boosta guida il pubblico in un viaggio sonoro che sperimenta il punto d’incontro tra tradizione e avanguardia. Per l’occasione, presenterà in esclusiva per la Campania i brani del suo ultimo lavoro da solista, “Soloist” (Sony Music).

A seguire – Fire featuring Adrian Sherwood: Sul palco prende vita “Fire“, un progetto multidisciplinare che è un condensato di linguaggi differenti. Un mix di elettronica, dub, jazz, world music e field recordings, arricchito da una potente visual art curata da Riccardo “Akasha” Franco-Loiri. Il live, insieme a una crew di musicisti d’eccezione, indaga la più grande scoperta dell’uomo: il fuoco, attingendo dalla sua iconografia attraverso le ere fino agli effetti della tecnologia moderna.

Chiusura – DJ Set di Adrian Sherwood: A chiudere la notte sarà il dj set del produttore londinese, che mixerà anche i brani del suo nuovo attesissimo album, “The Collapse of Everything“, uscito il 22 agosto a distanza di 13 anni dal precedente lavoro.

I biglietti per questa esclusiva serata sono già disponibili in prevendita sui circuiti Azzavro Service e Vivaticket.



https://www.pomiglianojazz.com/

https://www.adriansherwood.com/