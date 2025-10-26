Il duo iconoclasta britannico torna dopo tre anni con un nuovo album. In squadra anche Gwendoline Christie e i Big Special per il nuovo singolo, un esorcismo sonoro tra voci interiori e caos.

I Sleaford Mods tornano con un urlo di rabbia e lucida disperazione. Il loro nuovo album, il primo dopo Spare Ribs del 2021, si intitola “The Demise of Planet X” e verrà pubblicato il 16 gennaio, ancora una volta sotto label Rough Trade.

Non un semplice ritorno, ma una diagnosi spietata del nostro tempo. Williamson non usa mezzi termini: “The Demise of Planet X rappresenta una vita vissuta sotto un’immensa incertezza, plasmata da un trauma di massa“. E spiega: “Tre anni dopo, quelle nostre vite sono state stravolte dalla guerra, dal genocidio e dalle strascichi psicologici del Covid, mentre i social media sono mutati in una grottesca e contorta forma di ingegneria digitale. Sembra che stiamo vivendo tra le rovine. Un’abominio a più strati inciso nella nostra psiche collettiva“. “Non voglio darmi pacche sulla spalla mentre il resto del mondo va in merda – conclude la vice del duo – ma siamo veramente soddisfatti di ‘The Demise of Planet X’. La musica e le idee sono fresche e ti arrivano dritte in faccia, ma conviene mettersi gli occhiali per guardare gli ingredienti“. E gli ingredienti, a guardar bene, sono esplosivi.

L’album vedrà una schiera di collaboratori d’eccezione che spaziano dal folk oscuro di Aldous Harding, alla spoken word dell’ex Life Without Buildings Sue Tompkins, fino al rapper grime Snowy e al talento soul di Liam Bailey. Ma è sul nuovo singolo, “The Good Life“, che si accendono i riflettori. Il brano è un cortocircuito perfetto: la base ipnotica e graffiante del duo si intreccia all’hook dei Big Special, una delle rivelazioni post-punk del momento, e a un “selvaggio sfogo” nientemeno che di Gwendoline Christie. Sì, l’attrice di Game of Thrones e Severance, che qui si scatena in un rant così intenso da tenere testa al flow inconfondibile di Williamson.

A dare forma visiva a questo scontro di voci ci ha pensato il regista visionario Ben Wheatley (In the Earth, Kill List), che ha firmato il video claustrofobico e ipnotico che potete (e dovete) vedere qui sotto.

Per assaporare fino in fondo le macerie di Planet X, i Sleaford Mods hanno in programma un tour nel Regno Unito per il prossimo anno. Intanto, per completare il quadro della multiforme creatività di Williamson, ricordiamo la sua presenza come protagonista nel thriller Game, co-scritto e prodotto da Geoff Barrow dei Portishead.



