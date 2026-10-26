Il diciassettesimo album in studio della band di Wayne Coyne esce il 22 gennaio 2027 per Third Man Records, l’etichetta di Jack White. E’ il primo disco di materiale interamente inedito dopo “American Head” del 2020. il primo singolo nasce da una storia raccontata ai figli durante una partita a nascondino sotto la luna piena.



The Flaming Lips hanno annunciato il loro diciassettesimo album in studio. Si intitola “The Teardrop Throbs” e uscirà il 22 gennaio 2027 per Third Man Records, l’etichetta fondata da Jack White. È il primo lavoro di materiale interamente inedito della band di Oklahoma City dopo “American Head” del 2020, e segna anche l’esordio del gruppo sulla label di Detroit .

Ad anticipare il disco c’è “God Will Control The Werewolves”, il primo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming. La produzione è affidata alla band insieme a Taylor Johnson, Dave Fridmann e Scott Booker, con produzione aggiuntiva di Jon Fridmann e Mike Fridmann .

Wayne Coyne ha spiegato che il testo di “God Will Control The Werewolves” nasce da un episodio personale. Un mese prima, durante un soggiorno in una casa affacciata sull’oceano, la famiglia aveva osservato da vicino i cicli lunari: la luna piena aveva prosciugato un’insenatura, permettendo loro di camminare per un quarto di miglio sul fondo del mare. Poi, durante una partita a nascondino al parco con i figli Bloom e Rex, è arrivata la domanda: i lupi mannari li avrebbero presi? La risposta di Coyne è diventata il titolo e il ritornello della canzone.

“Il modo in cui sentivo la canzone nella mia testa era tipo Pink Floyd di ‘Dark Side Of The Moon’, ma con Syd Barrett ancora nella band”, ha detto Coyne. Il risultato è una ballata psych-pop con archi che si intrecciano a una chitarra fuzz, con un’atmosfera che ricorda “The Soft Bulletin”.

L’album conta tredici tracce. La traccia di apertura, “Throb”, è nata da un’ossessione di Coyne per “La notte del cacciatore” di Charles Laughton, in particolare per la canzone “Pretty Fly” cantata dai bambini in fuga dal predicatore malvagio. Coyne ha chiesto al nuovo chitarrista alla slide Adam Judd Slaughter di ricrearla nota per nota, ma l’introduzione e il finale estesi hanno portato la musica altrove. Ne è nato un pezzo più lungo, originariamente su un ospedale cupo, di cui è sopravvissuto solo un frammento .

Tra le altre tracce spicca “Ego Tripping At The Gates Of Hell Part Two”, che riprende un brano contenuto in “Yoshimi Battles The Pink Robots” .

Tracklist di “The Teardrop Throbs”：

Throb God Will Control The Werewolves Titan Every Teardrop Cried Hooray Instructions On How To Draw An Eyeball or How To Deal With A Loved One Who Is Addicted To Drugs You See You In Me You’ve Got Brain Damage At The End Of The Day The Trees Are Getting Their Leaves / Ceasefire In The City Of Singing Flame Ego Tripping At The Gates Of Hell Part Two A Sunset Far Away Now I Understand

Per presentare il nuovo album, i Flaming Lips hanno organizzato una serie di concerti in locali a capienza ridotta negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il tour parte il 22 e 23 gennaio al Brooklyn Bowl di Nashville, per poi toccare New York, Los Angeles, Chicago e Londra, con due serate alla O2 Shepherd’s Bush Empire il 2 e 3 aprile .



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