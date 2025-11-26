Dopo cinque anni di silenzio discografico, i tedeschi The Notwist sono pronti a tornare con un nuovo, attesissimo capitolo della loro storia. Il gruppo ha appena svelato i dettagli del loro decimo album in studio, “News from Planet Zombie”, in uscita il 3 marzo per l’etichetta Morr Music.

Questo non è un semplice ritorno, ma un momento storico per la band: “News from Planet Zombie” segna infatti il primo album registrato in studio dall’intera formazione live allargata dai tempi di “12” del 1995. Un lavoro corale, quindi, che promette di sfruttare appieno le potenzialità degli undici musicisti che compongono il collettivo.

In un’affascinante dichiarazione, Markus Acher svela l’ispirazione dietro il titolo e alcune liriche: «Nel titolo e in alcuni testi faccio riferimento ai film di serie B e dell’orrore, che è un modo per descrivere il mondo folle di oggi, che sembra uscito da un brutto e irrealistico B-movie».

Ad accompagnare l’annuncio, la band ha rilasciato il primo singolo, “X-Ray”. Il brano è un rocker ipnotico e tagliente, un vortice sonoro che sembra costruito apposta per mostrare la potenza e la complessità di questa formazione a undici elementi. È possibile ascoltarlo subito, per farsi un’idea della nuova direzione del gruppo.

I The Notwist porteranno i nuovi brani dal vivo in un tour primaverile che toccherà anche l’Italia. Le date nostrane sono: 16 Aprile 2026 – Bologna, Locomotiv; 17 Aprile 2026 – Roma, Monk; 18 Aprile 2026 – Perugia, Urban Live Music Club.



https://www.notwist.com/

https://www.facebook.com/thenotwist

https://www.instagram.com/the.notwist

https://thenotwist.bandcamp.com/album/news-from-planet-zombie