Se devo fare il nome dei più grandi musicisti della seconda metà del Novecento, senza esitazione dico, ex aequo, Frank Zappa e Miles Davis!

Premessa

In uno speciale dedicato a Frank Zappa, su queste pagine ci si interrogò su cosa Zappa avrebbe prodotto se fosse stato ancora in vita, vista la sua capacità di essere musicalmente al contempo nel tempo e oltre il suo tempo; dote, questa, propria anche di Miles Davis, al quale si può quindi tranquillamente estendere il medesimo interrogativo… certi, in ogni caso, che il suo genio sarebbe stato in grado di continuare a scrivere musica che avrebbe fatto la storia e ispirato generazioni coeve e successive.

Per entrambi, dopo la loro morte, sono stati pubblicati postumi numerosi dischi contenenti vecchie registrazioni dal vivo; per Davis adesso è la volta di “Copenhagen Live 1969” (Columbia Records), l’esibizione tenutasi il 4 novembre a Copenhagen dal quintetto composto da Miles Davis, Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland e Jack DeJohnette (per dovere di cronaca va detto che il concerto era già stato oggetto di pubblicazione video ufficiale anni fa, oltre a essere in parte presente su “bootleg”); la vera novità è quindi la sua stampa ufficiale in vinile.

Nella mia vita ho avuto la possibilità di assistere a tantissimi concerti di artisti che ho amato; tra i pochi rimpianti che ho, ci sta quello di non aver potuto mai vedere dal vivo Zappa e Davis.

Ho solo in parte rimediato (non è stata ovviamente la stessa cosa) assistendo nel 2010 a Zappa Plays Zappa (il progetto guidato da Dweezil Zappa in omaggio al padre) e più recentemente, il 22 luglio 2026, assistendo all’Anfiteatro di Pompeii a “We Want Miles!”, concerto con cui Marcus Miller, Bill Evans, Mike Stern, Mino Cinelu, Russell Gunn, Brett Williams e Anwar Marshall hanno celebrato i cento anni di Miles Davis; in un repertorio che ha visto l’esecuzione sostanzialmente di composizioni tratte da album di Davis degli anni Ottanta (“The Man With The Horn” del 1981, “We Want Miles” del 1982, “Tutu” del 1986, “Amandla” del 1989) hanno trovato spazio anche brani registrati in quel mirabolante 1969, quali “It’s About That Time” (in apertura) e un estratto da “In A Silent Way” e “Bitches Brew”, che hanno condotto l’ascolto attraverso un viaggio introspettivo, sciamanico, “lisergico” e spirituale…

Miles Davis, infatti, dopo aver tra il 1949 e il 1950 registrato brani che andranno a comporre lo storico e seminale “Birth of the Cool” (nomen omen), rivoluzionato il jazz con il passaggio dal bebop all’hard bop di “Walkin’” (registrato nel 1954), lasciato un segno nell’hard bop con le celebri registrazioni del 1956 in quintetto (Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones) pubblicate poi negli anni dalla Prestige Records su “Cookin’”, “Workin’”, “Relaxin’” e “Steamin’”, restituito nel 1957 (con registrazioni del 1955/56), sempre in quintetto, lo splendido “‘Round About Midnight”, chiuso gli anni Cinquanta con il “modale” e da “manuale” “Kind of Blue” (del 1959), toccato negli anni Sessanta vertici assoluti sovvertendo le “regole” del jazz restituendo, con il secondo storico quintetto (Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams), gli indimenticabili “E.S.P.” (del 1965), “Miles Smiles” (del 1966), “Sorcerer” (del 1967) e “Nefertiti” (del 1968), “elettrificato” il jazz con le registrazioni del 1968, come ben certifica “Filles de Kilimanjaro”, Davis nel 1969, illuminato da grazia divina, ha donato alla storia della musica tutta due immensi e irripetibili capolavori: “In a Silent Way” (pubblicato nel 1969) e di “Bitches Brew” (registrato sostanzialmente nel 1969 ma poi pubblicato nel 1970).

The Lost Quintet

Di Miles Davis oltre ai suoi dischi sono, poi, celebri i quintetti; un’altra dote di Davis è stata quella di catalizzare attorno a sé sempre grandissimi musicisti. Al il primo celeberrimo quintetto degli anni Cinquanta, composto da Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e “Philly” Joe Jones (batteria) ha fatto seguito, negli anni Sessanta, il non meno celebre, e ancor più “dotato”, secondo quintetto, composto da Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams.

A queste due formazioni a cinque, ne è seguita una terza che però si è espressa esclusivamente dal vivo, tra il 1969 e i primi mesi del 1970, senza mai lasciare traccia in studio. Composta con una parte dei musicisti impegnati nelle registrazioni di “Bitches Brew” e di “In a Silent Way”, e nello specifico formata da Wayne Shorter (sax soprano e sax tenore), Chick Corea (electric piano), Dave Holland (contrabbasso) e Jack DeJohnette (batteria), prenderà il nome, “leggendario” di The Lost Quintet.

Con questo quintetto, Miles Davis nel 1969 darà una serie di concerti che vedranno negli anni la luce su diversi dischi (“Bitches Brew Live” le registrazioni del 5 luglio 1969, oltre alla celebre esibizione – con differente formazione – del 29 agosto 1970 al Festival dell’isola di Wight; “Live in Europe 1969: The Bootleg Series Vol. 2” contenente registrazioni del 25 e 26 luglio 1969 e del 5 e 7 novembre 1969, “The Lost Quintet” contenente registrazioni 9 novembre 1969…); del 1969, e più precisamente del 4 novembre 1969 a Copenhagen, è anche il concerto che, dopo la pubblicazione in video, ora vede la luce in formato doppio LP con il titolo “Copenhagen Live 1969”.

Il Lost Quintet diventerà, poi, prima un sestetto con l’ingresso di Airto Moreira (si ascolti “Live at the Fillmore East, March 7, 1970: It’s About That Time” del 7 marzo 1970) per poi evolversi e mutare nel tempo; Shorter sarà sostituito da Steve Grossman (si ascolti “Black Beauty: Miles Davis at Fillmore West” del 10 aprile 1970), Corea sarà affiancato da Keith Jarrett (si ascolti “Miles Davis at Fillmore” del 17 giugno 1970) e Grossman sarà poi sostituito da Gary Bartz (si ascolti il già citato live al Festival dell’isola di Wight del 29 agosto 1970); al Festival dell’isola di Wight Davis si esibirà in formazione composta con Gary Bartz, Chick Corea, Keith Jarrett, Dave Holland, Jack DeJohnette e Airto Moreira.

“Copenhagen Live 1969”

Tornado a “Copenhagen Live 1969”, prima di passare all’ascolto del disco, l’orecchio deve cedere il passo all’occhio che è subito attratto dalla copertina a firma di Mati Klarwein (tutte splendide, sia quelle dei dischi di Miles Davis che quelle per Santana, Jon Hassell, Jackie McLean…).

Va, poi, detto che caratteristica che accomunava le esecuzioni dal vivo dell’epoca era il flusso di coscienza che portava i “brani” a fondersi l’uno con l’altro come in un’unica lunga composizione; a ciò si aggiunge la particolare “emozione” nell’ascoltare composizioni prima che le stesse venissero pubblicate in studio su disco (“Directions”, “Miles Runs The Voodoo Down”, “Bitches Brew”, “Sanctuary”).

Abbassata la puntina, il piano elettrico di Corea, poi la sezione ritmica e infine i fiati con la tromba e il sax tenore all’unisono per il tema ed è subito la nervosa e spigolosa “Directions” (composizione di Joe Zawinul di fine anni Sessanta, classica apertura dei concerti di Davis di quel periodo e che vedrà la pubblicazione divisa in due parti “in studio” solo nel 1981) esecuzione che, senza soluzione di continuità, trasla in una cadenzata e torrenziale “Miles Runs The Voodoo Down”, per poi “spegnersi”, attraverso il piano di Corea, nelle riflessioni e negli ispessimenti, nei pieni e nei vuoti di “Bitches Brew”, tra strali di tromba, sax tenore e pioggia di piano (“Miles Runs The Voodoo Down” e “Bitches Brew” sono entrambe in versione ridotta rispetto a quelle che troveranno spazio, con un ensemble ampliato, sull’LP “Bitches Brew”).

Si chiude così idealmente il primo LP, e con esso una prima parte dedicata agli ultimi anni di quel decennio.

La successiva tesa e tirata “Agitation”, con un ispirato Shorter al sax soprano, infatti, è tratta da “E.S.P.” del 1965, mentre la ballad “I Fall in Love Too Easily” è standard che Davis aveva già inciso in studio nel 1963 su “Seven Steps to Heaven”, ora proposta in una versione più “onirica” per tromba e piano elettrico, e con “colori” ritmici a creare atmosfera.

Con “Sanctuary” (sensibilmente ridotta rispetto alla versione in studio) si “ritorna al 1969”; il mood, nella prima parte, prosegue nel solco di “I Fall in Love Too Easily”, con Shorter ad affiancare Davis, prima di crescere in intensità è confluire nella conclusiva e lunghissima “It’s About That Time/The Theme” (con l’assolo free e d’avanguardia di piano elettrico di Corea e dell’archetto di Holland… e ciò che poi ne segue).

Conclusioni

“Copenhagen Live 1969” è un concerto di pregio, anello di congiunzione tra ciò che è stato fino a quel momento e ciò che sarà da lì a breve; un concerto in cui viene restituito, senza una pausa di respiro, in un unico flusso di coscienza, un jazz “totale” che dall’hard bop, passando per il post bop, esegue tanto “standards”, quanto giunge a toccare punte free e avant-garde.

Un’ultima doverosa considerazione va però necessariamente fatta: sebbene il vinile abbia un suo particolare e innegabile fascino, soprattutto per pubblicazioni come questa, va detto che il formato doppio LP penalizza in parte l’ascolto dell’intero concerto che meriterebbe di essere “ininterrotto”.



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