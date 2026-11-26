Il cofanetto esce il 22 gennaio 2027 per Sony Music. La riedizione include l’album originale, il remix del 2018, un disco di rarità con un inedito di Roger Waters e la prima pubblicazione ufficiale del live registrato da un bootlegger diciannovenne. “Sheep (original radio edit)” è già disponibile



I Pink Floyd hanno scelto di celebrare i cinquant’anni di “Animals” senza lesinare sul materiale. La riedizione, intitolata “Animals 50”, uscirà il 22 gennaio 2027 per Sony Music e metterà insieme l’album originale del 1977, il remix curato nel 2018 e una serie di rarità che i fan aspettavano da decenni . Il primo estratto, “Sheep (Original Radio Edit)”, è già disponibile sulle piattaforme digitali: si tratta di un montaggio di quattro minuti e mezzo realizzato nel 1977 per le radio e mai distribuito commercialmente fino a oggi .

La versione deluxe è un box da nove dischi: cinque CD, tre LP e un Blu-ray con missaggi in 5.1 e Dolby Atmos . Il primo disco è l’album originale, con la tracklist che conosciamo: “Pigs On The Wing 1”, “Dogs”, “Pigs (Three Different Ones)”, “Sheep” e “Pigs On The Wing 2”. Il secondo è il remix del 2018, quello che era stato pubblicato nel 2022 dopo una lunga disputa tra la band e Roger Waters proprio sulle note di copertina .

Il terzo disco è quello che farà girare la testa ai collezionisti. Si intitola “Rarities” e contiene cinque tracce: “Dogs (Early Version, Rough Mix)”, “Sheep (Original Radio Edit)”, “Sheep (Early Version, Rough Mix)”, una “Studio Jam” e soprattutto “Young Nicholas Jon”, un brano firmato da Roger Waters e mai pubblicato prima . È la prima volta che un inedito di Waters compare in una ristampa dei Pink Floyd dopo anni in cui il musicista ha gestito il proprio archivio in modo separato.

Il quarto disco è il live. Si tratta del concerto tenuto il 9 maggio 1977 all’Oakland Coliseum Arena, registrato da Reinhard Hohlwein, un bootlegger che all’epoca aveva diciannove anni . La registrazione è nota tra i fan per la qualità e per il contenuto: la band suonò “Animals” e “Wish You Were Here” per intero, due pezzi da “The Dark Side Of The Moon”, e quella che sarebbe rimasta l’ultima esecuzione dal vivo di “Careful With That Axe, Eugene” . I Pink Floyd non hanno mai avuto l’abitudine di registrare professionalmente i concerti di quel periodo, ma questo bootleg è stato missato e masterizzato a un livello tale da poter essere pubblicato ufficialmente .

Il cofanetto include un libro cartonato di 64 pagine con note firmate da Jonathan Lethem, un’intervista a Hohlwein e un estratto dalle memorie di Aubrey “Po” Powell degli Hipgnosis sulla creazione della copertina. Ci sono anche fotografie inedite: dagli scatti in studio durante la registrazione a quelli del servizio fotografico alla Battersea Power Station, con il maiale che fluttua tra le ciminiere, fino alle immagini del tour.

David Gilmour ha commentato il disco con una riflessione sul contesto in cui è nato. “L’umore nella musica stava cambiando nel ’77. Il punk stava investendo tutto e sospetto che abbia avuto una qualche influenza sul modo in cui lavoravamo ad Animals. È un album aggressivo, scarnificato. Si allontanava dai paesaggi sonori che avevamo in Wish You Were Here. Questo è più diretto, più ruvido e pronto”. Ha aggiunto che anche i testi di Waters erano più aggressivi, e che nonostante la tensione creativa, “ci siamo divertiti molto a farlo”.

Oltre al box da nove dischi, “Animals 50” sarà disponibile in versioni più snelle: un doppio CD e un doppio LP che accoppiano l’album originale al disco di rarità, e il Blu-ray separato. Le prevendite sono già aperte sul sito ufficiale dei Pink Floyd. Per chi ha seguito la complicata storia delle ristampe del gruppo, tra dispute legali e rinvii, questo “Animals 50” arriva come un capitolo che finalmente mette insieme il passato e una parte di ciò che era rimasto fuori.



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