La band tedesca si esibirà l’8 luglio all’Anfiteatro del Parco Archeologico per B.O.P. 2027 successivamente a Bologna e Gardone Riviera.

I Kraftwerk tornano in Italia per un tour che toccherà XXX città. La leggendaria band tedesca, pionieri della musica elettronica, si esibirà in un’atesissima tappa l’8 luglio 2027 all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei nell’ambito della quarta edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii, rassegna che unisce grandi concerti internazionali al fascino del patrimonio culturale italiano. Altre info qui www.beatsofpompeii.com

Il tour italiano della band prevede tappe anche a Bologna (9 luglio, Sequoie Music Park) e Gardone Riviera (10 luglio, Anfiteatro del Vittoriale), a conferma del ritorno in grande stile nel nostro Paese.

Fondati a Düsseldorf nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider, i Kraftwerk sono universalmente riconosciuti come i padri fondatori della musica elettronica. La loro capacità di sperimentare, usare la tecnologia (sin dagli esordi) e il rigore estetico ha influenzato generazioni di musicisti: dal synth-pop all’electro, dalla house al techno fino all’hip-hop. Album storici come “Autobahn”, “Radio-Activity”, “Trans-Europe Express” e “The Man-Machine” hanno ridefinito il rapporto tra uomo e macchina, trasformando il suono in un’esperienza audiovisiva totale.

Unendo musica elettronica, animazioni digitali e performance art, i loro spettacoli dal vivo rappresentano una vera e propria “Gesamtkunstwerk”, un’opera d’arte totale in cui suono e immagini concorrono alla creazione di un’esperienza artistica unica.

Nell’estate 2026 i Kraftwerk sono stati invitati a tenere uno speciale concerto all’aperto in Germania per celebrare il centenario della storica sede del Bauhaus a Dessau, a testimonianza del profondo legame che da sempre unisce il progetto alle avanguardie artistiche.

A guidare oggi la formazione è Ralf Hütter, unico membro fondatore ancora in attività, affiancato da Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen e Georg Bongartz, garanti della continuità di un linguaggio sonoro in continua evoluzione.

Per il pubblico campano l’evento assume un significato particolare: i Kraftwerk tornano a esibirsi a Napoli dopo la loro prima e unica apparizione nel luglio 2005. A distanza di oltre vent’anni, la loro musica risuonerà in un contesto suggestivo e carico di storia.



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