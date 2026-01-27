Tre anni di silenzio, due anni di libertà dall’etichetta major, e ora, finalmente, una data: il 13 marzo. James Blake, il produttore e cantautore britannico che ha plasmato il suono della malinconia elettronica, torna con “Trying Times”, il suo sesto album in studio e il primo completamente indipendente sotto il suo marchio, Good Boy Records. Un ritorno che non è solo musicale, ma una dichiarazione d’intenti, un manifesto artistico e, per gli addetti ai lavori, un case study di una transizione strategica perfetta.

L’annuncio, arriva senza i canonici rumor di corridoio dei colossi discografici, ma attraverso un sito web criptico (tryingtimes.info) e un lancio diretto al cuore dei fan. Ad anticipare l’opera è “Death of Love”, singolo che racchiude l’essenza del nuovo corso: le soffici e ipnotiche architetture elettroniche di Blake si scontrano e fondano con la potenza corale e terrena del London Welsh Male Voice Choir. Un contrasto geniale, che materializza il conflitto centrale dell’album: l’individuo contro il frastuono del mondo.

Blake descrive “Trying Times” come “un commento sull’inesorabilità della vita moderna”. Una tematica non nuova per lui, ma che ora, libero dai vincoli contrattuali di una major come Republic Records (da cui si separò nel 2022), può esplorare con rinnovata autenticità e controllo creativo totale. La tracklist di 12 brani promette collaborazioni mirate: spiccano il rapper UK Dave, maestro di storytelling sociale, e la vocalist di Los Angeles Monica Martin, capace di trasportare un’atmosfera sospesa. Non sono featuring casuali, ma scelte coerenti con un disco che vuole essere uno specchio dei nostri tempi complessi.

Da un punto di vista industriale, la mossa di Blake è esemplare. L’uscita da un sistema major non è più vista, per artisti del suo calibro, come un passo indietro, ma come un’evoluzione verso un modello di business più snello, diretto e autentico. Con Good Boy Records, Blake detiene il controllo totale sulla produzione, sull’estetica, sui tempi di lancio e, crucialmente, sui diritti master. In un’era in cui gli artisti rivalutano il possesso del proprio catalogo, questo è un asset capitale.

Il lancio via sito web dedicato, bypassando i gatekeeper tradizionali, rafforza il legame diretto con il suo pubblico per un rapporto diretto e autentico.

“Trying Times” si posiziona non solo come un album, ma come l’opera più personale e necessaria di Blake, proprio perché figlia della sua libertà.



“Death of Love” non è solo una canzone; è il primo capitolo di questa nuova era. L’album promette di essere la colonna sonora perfetta per un’epoca di sovraccarico sensoriale e di ricerca di significato. James Blake, da alchimista di suoni introspettivi, si è trasformato in un CEO di se stesso, dimostrando che nell’industria musicale contemporanea la maggiore indipendenza può corrispondere non solo a una maggiore purezza artistica, ma anche a una più solida e sostenibile strategia di lungo periodo.



https://jamesblakemusic.com/

https://www.instagram.com/jamesblake

https://www.facebook.com/jamesblakemusic/

Trying Times tracklist:

01 Walk Out Music

02 Death of Love

03 I Had a Dream She Took My Hand

04 Trying Times

05 Make Something Up

06 Didn’t Come to Argue [ft. Monica Martin]

07 Doesn’t Just Happen [ft. Dave]

08 Obsession

09 Rest of Your Life

10 Through the High Wire

11 Feel It Again

12 Just a Little Higher