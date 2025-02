I Black Keys sono pronti a tornare in tour con il loro atteso No Rain No Flowers Tour 2025, un viaggio musicale che attraverserà gli Stati Uniti, e 15 live in Europa, dalla primavera all’estate. Ad accompagnarli, due ospiti d’eccezione: i fratelli Hermanos Gutiérrez, con il loro sound ipnotico, e i The Heavy Heavy.

Prima di tuffarsi in questo nuovo capitolo, Dan Auerbach e Patrick Carney completeranno alcuni impegni già fissati, tra cui performance all’Innings Festival in Arizona e all’Estéreo Picnic Festival in Colombia. Poi, il 23 maggio, si aprirà ufficialmente il sipario sul No Rain No Flowers Tour, con la prima tappa a Durant, in Oklahoma, e l’ultima il 14 giugno ad Asbury Park, nel New Jersey. Ma non finisce qui: dopo gli Stati Uniti, i Black Keys voleranno in Europa per un’altra serie di concerti, portando il loro sound in giro per il Vecchio Continente dove chiuderanno la tournée prima con due tappe italiane, il 15 luglio a Vicenza all’AMA Music Festival e il 16 luglio al Rock in Roma, e infine in Spagna al prestigioso Festival Internacional de Benicassim.



