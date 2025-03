Il leggendario Willie Nelson, icona della musica country e folk americano, ha annunciato l’uscita del suo 77° album in studio da solista, Oh What a Beautiful World, previsto per il 25 aprile 2025. Questo progetto segna un altro traguardo nella carriera del cantautore texano, che a breve festeggerà il suo 92° compleanno.

L’album, pubblicato da Legacy Recordings, offre 12 nuove interpretazioni di classici brani di Rodney Crowell, con una band d’eccezione che include talenti come Mickey Raphael all’armonica e Bobby Terry alle chitarre. Crowell stesso partecipa al brano titolo, un assaggio promettente di quello che si preannuncia come un lavoro ricco di emozioni e maestria musicale.

Ma non è tutto: il 2025 sarà un anno ricco di appuntamenti per i fan di Nelson, grazie alla nuova edizione dell’Outlaw Music Festival. Il tour, che si svolgerà da maggio a settembre, vedrà la partecipazione di grandi nomi come Bob Dylan, Sheryl Crow, Wilco e Lucinda Williams, tra molti altri. Gli appassionati della East Coast potranno godersi i concerti al Jones Beach di Wantagh, NY, e al PNC Bank Arts Center di Holmdel, NJ, tra le altre tappe.



Prima di partire per il tour, Willie accenderà i riflettori sul suo Luck Ranch a Spicewood, TX, con due eventi speciali: il 10 Years of Potluck a sostegno di Farm Aid e della Texas Food and Wine Alliance, e il tanto atteso Luck Reunion, con un lineup stellare che include Charley Crockett, Steve Earle e Taj Mahal.



https://willienelson.komi.io/

https://www.facebook.com/WillieNelson

https://www.instagram.com/willienelsonofficial/