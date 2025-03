Ieri la leggendaria Patti Smith è stata celebrata in occasione della serata benefit “The Music Of” alla Carnegie Hall, un evento che sostiene programmi di educazione musicale per giovani svantaggiati. La serata ha riunito un eccezionale parterre di artisti, tra cui alcuni dei nomi più iconici della musica e non solo.

Tra le esibizioni più attese, Bruce Springsteen ha ripercorso il classico “Because the Night” (scritto insieme a Patti), mentre Michael Stipe (ex R.E.M.) ha duettato con Jesse Paris Smith, figlia di Patti, in “My Blakean Year”. Ma la scaletta è stata un vero trionfo di talenti: Matt Berninger (The National) con “Piss Factory”; Jesse Malin in “Free Money”; Courtney Barnett con “Redondo Beach”; Sharon Van Etten in “Pissing in the River”; Alison Mosshart (The Kills) in “Ask the Angels” e poi in “Dancing Barefoot” con Johnny Depp; Paul Banks (Interpol) e Juliet Seger in “Mother Rose”; Kim Gordon (Body/Head) con un tributo speciale; Angel Olsen in “Easter”; Glen Hansard con “Beneath the Southern Cross”; Maggie Rogers in “Frederick”; Karen O (Yeah Yeah Yeahs) con “Gloria”.



https://www.carnegiehall.org/Calendar/2025/03/26/People-Have-the-Power-A-Celebration-of-Patti-Smith-0800PM