Siamo nel 2001. Jimmy LaValle, chitarrista dei Tristeza e anima inquieta della scena hardcore/experimental di San Diego (Crimson Curse, The Locust, Swing Kids, GoGoGo Airheart), dà alle stampe il secondo capitolo della sua creatura solista: The Album Leaf. Il disco si intitola One Day I’ll Be On Time e, a distanza di un quarto di secolo, suona ancora come una preghiera laica al passare del tempo. Un’ora devastante di fotosintesi sonora.

Oggi quell’album – che tutti, all’alba dei duemila, indicavano come il futuro dell’indie e del post‑rock americano – torna in una edizione deluxe rimasterizzata per The Numero Group, in uscita il 22 maggio su doppio vinile. E non è solo una ristampa.

La nuova edizione contiene: l’album originale rimasterizzato e un intero LP live intitolato Last Time Here, registrato nel periodo in cui LaValle apriva i tour mondiali dei Sigur Rós (quelli che lo avrebbero portato in palazzi dello sport e teatri storici, chitarra e pianoforte a cesellare il silenzio).

Si potrà acquistare separatamente la ristampa del classico, il solo live, o il bundle completo. Una scelta obbligata per chi quelle delicate divagazioni di chitarra, i synth contemplativi, i field recordings inquieti e le percussioni pulsanti se li è portati dentro per venticinque anni.

One Day I’ll Be On Time è nato tra un tour e l’altro dei Tristeza, quando LaValle cominciava a cesellare un suono che non era più solo post‑rock strumentale, ma qualcosa di più intimo, liquido, sospeso. Un album che profetizzava il futuro – quello che sarebbe arrivato con In a Safe Place (e il benedetto zampino di John McEntire dei Tortoise) – ma che già conteneva tutto: il piano cristallino, le chitarre che si srotolano come nastri magnetici dimenticati, e quel senso di bellezza malinconica che solo Jimmy LaValle sa trasformare in melodia.

Questa edizione per il 25º anniversario replica fedelmente l’originale, ma si arricchisce di nuove note d’autore firmate da Adam Gnade e foto inedite dell’archivio. Per ritrovare, se mai l’avessimo smarrita, la musica che suonava come il futuro prima che il futuro accadesse.



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