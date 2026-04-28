La band di Birmingham è tornata con “Call It In”, il primo assaggio del loro nuovo capitolo musicale – e la prima vera novità dal 2022, anno di EBM. Nel mezzo, il frontman Tom Smith si era preso una pausa solista con There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, ma ora i quattro sono di nuovo nella stessa stanza, a sporcarsi le mani insieme.

“Abbiamo passato gran parte dell’estate 2025 rintanati nel Gloucestershire rurale, a lavorare sui pezzi come una vera band, seduti nella stessa stanza, senza schermi di mezzo”, racconta Smith. E “Call It In” è proprio il frutto più fresco di quelle sessioni: “Un brano che parla di chiedere aiuto di fronte a un’angoscia esistenziale, di trovare conforto in qualcuno vicino, riuscire a spegnere il rumore assordante della vita moderna”.

Ma la notizia non è solo musica in streaming. Perché gli Editors hanno deciso di legare il nuovo singolo a un evento quasi epocale per la scena inglese: l’apertura di un nuovo spazio da 3.500 posti, The Warehouse, all’interno del Villa Park di Birmingham. Saranno loro, i figli ribelli della città, a battezzare la venue durante il tour europeo del 2027.

Un tour che parte il 26 gennaio 2027 da Rouen, tocca Parigi, Madrid, Barcellona, Valencia, e arriva in Italia il 3 febbraio 2027 all’Alcatraz di Milano. Poi Zurigo, Zagabria, Praga, Monaco, Vienna, Varsavia, Berlino, Copenaghen, Colonia, Esch-sur-Alzette, Lussemburgo, Lipsia, Amburgo, Dublino, Belfast, Glasgow, Newcastle, Manchester, Leeds, Nottingham, Bristol, fino a Londra (11 marzo) e alla chiusura a Southampton il 12 marzo 2027.



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